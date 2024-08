VIOLÊNCIA

Adolescente é morta com tiros no rosto na Fazenda Grande do Retiro

Caso será investigado pela Polícia Civil

Da Redação

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 08:53

Uma adolescente foi morta a tiros no bairro de Fazenda Grande do Retiro, na noite do sábado (3). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na região conhecida como Vila Mello Moraes Filho.

Equipes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamadas para verificar uma denúncia de que havia uma pessoa ferida no local. Ao chegar, os PMs já encontraram a garota morta. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Não há detalhes sobre o que teria motivado o crime. A adolescente teria sido executada com tiros no rosto.