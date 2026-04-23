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Alerta de chuvas é prorrogado até sábado (25) e áreas sob risco são ampliadas na Bahia

Veja os bairros onde mais choveu em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:57

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Um aviso emitido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) prorroga até sábado (25) o estado de alerta para a continuidade de chuvas fortes na Bahia. A área sob risco passa a incluir toda a região leste do estado, com destaque para as regiões sul, baixo sul, Recôncavo, litoral norte, Região Metropolitana (RMS), além de Salvador.

De acordo com o informe desta quinta-feira (23), a atuação de áreas de instabilidade mantém a persistência de muitas nuvens, chuvas frequentes e rajadas de vento, com acumulados expressivos já registrados nas últimas 24 horas.

O alerta destaca que os acumulados já observados, somados à previsão de continuidade das chuvas, aumentam o risco para alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em áreas urbanas e regiões com solo saturado.

Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), às 12h30 desta quinta-feira (23), aparecem com alto acumulado os Barris (145,6 mm), Calçada (144,0 mm), Ondina (140,8 mm), Marechal Rondon (138,8 mm), Barra - Vila Naval (138,6 mm), Federação (136,0 mm), Brotas - Codesal (134,6 mm) e Nordeste de Amaralina (133,0 mm). Ainda conforme o balanço, Salvador já registrou em abril 290,2 mm, volume de chuvas superior à média para o mês, que é de 284,9 mm.

Dia de chuva em Salvador 1 de 16

A capital baiana mantém o nível operacional de Atenção, com a maior parte da cidade registrando um acumulado de chuva em torno de 140 mm nas últimas 72 horas. Salvador entrou neste nível na quarta-feira (22), quando toda a cidade registrou mais de 80 mm nas últimas 72 horas. A mudança segue os critérios estabelecidos no protocolo do Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC), que considera tanto o volume de chuva acumulado quanto a previsão para os próximos dias.

Rio Itapicuru

Além do alerta meteorológico, o Inema diz estar atento à situação no município de Queimadas, no norte da Bahia, onde o nível do rio Itapicuru permanece em elevação e demanda atenção. Embora, até o momento, os rios monitorados não tenham atingido a cota necessária para emissão de alerta, as medições indicam que a situação no município e no rio se aproxima desse limite, com tendência de continuidade da subida.

O cenário está associado à continuidade das chuvas na região e ao aumento da vazão decorrente da descarga da barragem de Ponto Novo, o que contribui para o incremento do volume de água no leito do rio.