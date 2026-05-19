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Antigo Hotel Pestana tem destino definido após nove anos fechado

Um dos maiores e mais tradicionais hotéis da capital baiana fechou as portas em 2017

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:38

A decisão de fechar Hotel Pestana foi divulgada em 2016
A decisão de fechar Hotel Pestana foi divulgada em 2016 Crédito: Betto Jr/Arquivo CORREIO

Fechado há cerca de nove anos, o antigo Hotel Pestana Bahia, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, será transformado em um novo complexo imobiliário. O imóvel, localizado na orla da capital baiana, passará por retrofit e também dará lugar a um empreendimento residencial com vista para o mar.

O local, que possui 38.702 m² de área construída em um terreno de 30.109,75 m², passará por um processo de retrofit e será rebatizado de Salvador 220. O projeto prevê 438 unidades e deve reunir espaços de hospedagem, moradia, lazer, trabalho e conveniência. 

Hotel Pestana

NHotel Pestana por Divulgação
Hotel Pestana por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Hotel Pestana por Arquivo CORREIO
Hotel Pestana por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
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NHotel Pestana por Divulgação

Além disso, será construído o residencial Cyano, composto por 68 apartamentos de 3 e 4 suítes com vista para o mar. As informações foram divulgadas pela construtora Moura Dubeux. Segundo a empresa, os detalhes dos dois projetos ainda serão anunciados.

O antigo Pestana está fechado desde o Carnaval de 2017. O hotel foi inaugurado como Le Méridien, em 1974, e até a década de 90 foi considerado o melhor e mais luxuoso hotel da Bahia.

Esse será o terceiro projeto de revitalização da Moura Dubeux em antigos hotéis da capital baiana. Entre os empreendimentos já anunciados pela empresa estão o antigo Salvador Praia Hotel e o Bahia Othon Palace. 

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