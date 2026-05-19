CULTURA

Evento gratuito apresenta os bastidores da Ópera de Pequim em Salvador

Ação ocorre no Teatro Martim Gonçalves, no bairro do Canela

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 17:31

A Lenda da Serpente Branca será apresentada em Salvador Crédito: Divulgação

O Teatro Martim Gonçalves, no bairro do Canela, em Salvador, receberá uma imersão na história e nos bastidores do espetáculo da Companhia Nacional da Ópera de Pequim, na quinta-feira (21), a partir das 15 horas. O evento é gratuito amplia a experiência do espetáculo "A Lenda da Serpente Branca", que acontecerá no sábado (23), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

O workshop gratuito é voltado para estudantes, professores e pessoas interessadas em conhecer de perto os elementos que fazem da Ópera de Pequim um patrimônio cultural mundial. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

Durante o encontro, os participantes conhecerão aspectos que compõem a estética e a linguagem do espetáculo, passando pela construção dos personagens e pelos significados dos figurinos, máscaras e maquiagens, até elementos sonoros que dão identidade às encenações.

A proposta é promover um intercâmbio cultural por meio de uma experiência formativa que aproxima o público de uma expressão artística milenar, marcada pela riqueza visual, simbólica e performática chinesa.

No sábado (23), às 19h, o espetáculo “A Lenda da Serpente Branca", uma das obras mais celebradas do repertório da Companhia Nacional da Ópera de Pequim, será apresentado em Salvador. Os ingressos são vendidos através da plataforma Sympla. Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, o espetáculo compõe a programação do Ano Cultural Brasil-China 2026.

Serviço

Workshop - Companhia Nacional da Ópera de Pequim em Salvador

Local: Teatro Martim Gonçalves

Endereço: Av. Araújo Pinho, 292 - Canela, Salvador

Data: 21 de maio (quinta-feira)

Horário: 15h às 16h30

Entrada gratuita, sujeita à lotação