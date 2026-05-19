SAIBA OS MOTIVOS

Sedentarismo e intestino preso: por que a falta de movimento deixa o intestino mais lento

Exercícios físicos intensificam o movimento natural do intestino, facilitando a evacuação

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:57

[Edicase]Inchaço ou distensão no abdômen é dos sintomas da síndrome do intestino irritável (Imagem: brizmaker | Shutterstock) Crédito: Imagem: brizmaker | Shutterstock

Você sabia que o sedentarismo e a constipação estão relacionados? Dos diversos benefícios que a atividade física regular fornece, o bom funcionamento do sistema digestivo está entre eles. Um dos principais motivos para isso é que os exercícios intensificam o movimento natural do intestino, chamado de peristaltismo. Portanto, a falta de atividades físicas tende a causar o efeito reverso, dificultando a evacuação.

Estima-se que cerca de 30% dos adultos no Brasil e no mundo sofram com “prisão de ventre”. O sintoma é ainda mais comum entre mulheres e normalmente está relacionado à baixa ingestão de fibras e água e ao estresse emocional, além do sedentarismo. O distúrbio é caracterizado pela presença de dois ou mais dos seguintes sintomas: esforço para evacuar e queixas de eliminação de fezes endurecidas, presença de fezes duras ou em grumos, sensação de evacuação incompleta ou de obstrução/bloqueio anorretal, necessidade de manobras manuais para facilitar evacuações em mais 25% das evacuações e menos de três evacuações por semana.

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Independentemente de qualquer sintoma, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos realizem entre 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada semanalmente ou 75 a 150 minutos de atividades de intensidade vigorosa. A instituição também recomenda a realização de atividade em prol do fortalecimento muscular.

Mas quais são os melhores exercícios para acabar com o intestino preso? De modo geral, qualquer atividade física pode trazer benefícios, mas as aeróbicas de intensidade moderada são as mais recomendadas para melhorar o fluxo digestivo. Entre os exercícios mais recomendados estão caminhadas, ciclismo, natação, corrida, yoga, Tai Chi, além de atividades de fortalecimento do core, como pilates.

A prática regular de exercícios como esses reduz a inflamação sistêmica, melhora a motilidade intestinal (movimento do intestino) e ajuda a prevenir a constipação, o que reduz as chances de desenvolver também hemorroidas ou fissuras anais. Em alguns casos, a rotina entre trabalho, estudos e vida social pode dificultar a prática de exercícios físicos, mas algumas mudanças simples já fazem a diferença. Quando o assunto são as atividades físicas, fazer algo, mesmo que pouco, é melhor do que nada, como por exemplo subir ou descer de escadas, caminhadas de 20 a 30 minutos, brincar com os filhos ou pedalar.

Sinais de alerta

A constipação é um sintoma, não uma doença específica. Ela pode indicar alguma manifestação de enfermidade que necessita de investigação e diagnóstico6. Pessoas que sofrem com constipação apresentam taxa de mortalidade superior, em todas as causas, à de pessoas que não enfrentam o problema. O grupo também apresenta maior incidência de problemas cardíacos, dos rins e até câncer intestinal.