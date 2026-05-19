INVESTIGAÇÃO

Homem é preso um dia após entrar no Baralho Lilás na Bahia

Ferramenta reforça a divulgação de foragidos por violência contra a mulher

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 17:02

Homem foi localizado no Recôncavo da Bahia Crédito: Divulgação

Foi preso nesta terça-feira (19) um foragido da Justiça que havia sido inserido no Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) há um dia. Ele foi identificado como Lucas Chagas Conceição. O homem foi localizado na cidade de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano.

Ele ocupava o ‘A de Paus' da ferramenta, sendo procurado por um feminicídio cometido em 2017 no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. As investigações apontam que o homem fugiu para o interior do estado após cometer o crime.

Baralho Lilás da SSP 1 de 4

Lucas Chagas foi localizado pelas equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Recôncavo e apresentado na Delegacia da cidade.

A ferramenta Baralho Lilás foi implementada em dezembro do ano passado pela SSP para reforçar a divulgação de foragidos por violência contra a mulher.