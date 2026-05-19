Homem é preso um dia após entrar no Baralho Lilás na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 19 de maio de 2026 às 17:02
Foi preso nesta terça-feira (19) um foragido da Justiça que havia sido inserido no Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) há um dia. Ele foi identificado como Lucas Chagas Conceição. O homem foi localizado na cidade de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano.
Ele ocupava o ‘A de Paus' da ferramenta, sendo procurado por um feminicídio cometido em 2017 no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. As investigações apontam que o homem fugiu para o interior do estado após cometer o crime.
Baralho Lilás da SSP
Lucas Chagas foi localizado pelas equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Recôncavo e apresentado na Delegacia da cidade.
A ferramenta Baralho Lilás foi implementada em dezembro do ano passado pela SSP para reforçar a divulgação de foragidos por violência contra a mulher.
Na segunda-feira (18), também foram inseridos na ferramenta Marcelo Sodré, ‘Rainha de Ouros’, e Alex Pereira Santos, ‘Rainha de Copas’. Qualquer cidadão pode contribuir com o trabalho da polícia de forma sigilosa através do 181.