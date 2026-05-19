Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso um dia após entrar no Baralho Lilás na Bahia

Ferramenta reforça a divulgação de foragidos por violência contra a mulher

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 17:02

Homem foi localizado no Recôncavo da Bahia
Homem foi localizado no Recôncavo da Bahia Crédito: Divulgação

Foi preso nesta terça-feira (19) um foragido da Justiça que havia sido inserido no Baralho Lilás da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP) há um dia. Ele foi identificado como Lucas Chagas Conceição. O homem foi localizado na cidade de Salinas da Margarida, no Recôncavo baiano. 

Ele ocupava o ‘A de Paus' da ferramenta, sendo procurado por um feminicídio cometido em 2017 no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. As investigações apontam que o homem fugiu para o interior do estado após cometer o crime. 

Baralho Lilás da SSP

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Reprodução
1 de 4
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia

Lucas Chagas foi localizado pelas equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Recôncavo e apresentado na Delegacia da cidade. 

A ferramenta Baralho Lilás foi implementada em dezembro do ano passado pela SSP para reforçar a divulgação de foragidos por violência contra a mulher. 

Na segunda-feira (18), também foram inseridos na ferramenta Marcelo Sodré, ‘Rainha de Ouros’, e Alex Pereira Santos, ‘Rainha de Copas’. Qualquer cidadão pode contribuir com o trabalho da polícia de forma sigilosa através do 181.

Mais recentes

Imagem - Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia
Imagem - Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão
Imagem - Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba