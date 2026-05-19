LONGEVIDADE

Idoso de 102 anos vai a academia todos os dias praticar musculação dirigindo o próprio carro: 'traz saúde, alegria e paz'

Inicialmente, ele se exercitava nas piscinas e só depois aderiu aos treinos nos aparelhos e com pesos

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:48

Idoso de 102 anos que vai à academia de musculação todos os dias Crédito: Reprodução

O aposentado Antônio de Medeiros, 102 anos, tem uma disposição e disciplina que faz inveja a muitos jovens: todos os dias ele sai de casa e vai, dirigindo o próprio carro, treinar na Academia do Sesi, em Bauru, no estado de São Paulo. Num ritual que se repete diariamente, bem cedo, ele coloca o chapéu, a camisa polo e as luvas para mais um dia de treino. Seu Medeiros, como é conhecido, vive uma rotina regrada de exercícios, que incluem os aparelhos de musculação e pesos.

Idoso de 102 anos que vai à academia de musculação todos os dias 1 de 10

Em entrevista ao G1, o senhorzinho centenário contou que começou a fazer musculação antes mesmo de se aposentar. Inicialmente, se exercitava nas piscinas e só depois aderiu aos treinos nos aparelhos e com pesos. “Eu comecei antes de aposentar, com 69, 70 [anos]. Eu vinha na parte das piscinas, natação. Daí, uns dez anos depois, 2008, 2009, aí eu comecei, recomecei. Mas recomecei não nas piscinas, mas na academia”, informou ao G1.

A academia virou extensão da casa e seu Medeiros bate ponto diariamente, esbanjando energia, simpatia e motivação. A disposição é tamanha que que chama atenção. Professor da unidade, Wendell Lima conta que seu Medeiros tem uma postura e uma consciência corporal excelente. "Ele não precisa de nenhum tipo de adaptação. Lógico que tem dias que, como qualquer um, ele chega e quer fazer alguns exercícios diferentes, e a gente deixa sob os nossos olhares. Mas ele tem os treinos dele como qualquer outro aluno e ele realiza normalmente”, explica.

Para os alunos da unidade, o idoso é uma inspiração. “É um exemplo de vida. A idade que ele está, uma pessoa lúcida, uma pessoa feliz, que mostra que tem qualidade de vida. Dá um ânimo pra gente treinar. Quando ele está aqui, ele transforma o ambiente em algo muito agradável”, considera a aluna Carla Catarin.

E pra quem está interessado em saber a receita para manter essa saúde e o segredo da longevidade, seu Medeiros explica que se exercitar é uma das receitas que ele encontrou para envelhecer bem. “O que eu posso falar é para essa moçada, esses nossos irmãos que estão começando a vida agora: eles não esquecerem do exercício. Além do estudo obrigatório, natural, o exercício faz parte da nossa vida. O exercício traz saúde, traz alegria, traz paz e traz um ramo muito grande na nossa vida que é a amizade com as pessoas.