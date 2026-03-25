CULTURA

Antropólogo e babalorixá lança livro sobre sincretismo

Obra do professor da Ufba, Vilson Caetano, analisa as conexões entre catolicismo popular e candomblé em Salvador e propõe um novo olhar sobre o sincretismo religioso na capital baiana

Moyses Suzart

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:58

Vilson Caetano babalorixá e antorpologo pesquisador da cultura afro-brasileira Crédito: Paula Fróes

Salvador ganha, nesta quarta-feira (25), uma nova contribuição para o debate sobre religiosidade e identidade cultural com o lançamento do livro Santos, Devotos & Orixás na Baía de Todos os Santos, do antropólogo e professor titular da UFBA, Vilson Caetano de Sousa Junior. A obra investiga as relações históricas e simbólicas entre o catolicismo popular e o candomblé na capital baiana, propondo um olhar mais aprofundado sobre práticas que ajudam a moldar a cultura local.

Resultado de uma pesquisa iniciada ainda no fim da década de 1990, o trabalho se apoia em uma sólida base etnográfica construída a partir de vivências em terreiros, festas religiosas e comunidades de Salvador. Ao longo do livro, o autor questiona leituras simplificadas sobre o chamado sincretismo religioso, frequentemente reduzido à associação direta entre santos católicos e orixás, e sugere que essas relações são mais complexas, atravessadas por experiências históricas, sociais e culturais.

Livro de Vilson Caetano Crédito: Divulgação

A publicação também revisita debates importantes travados por lideranças religiosas, especialmente a partir da década de 1980, quando ialorixás de terreiros tradicionais tornaram público o chamado manifesto anti-sincretista. O documento marcou uma posição crítica à leitura que diluía as especificidades do candomblé, defendendo a autonomia das religiões de matriz africana e o reconhecimento de suas tradições próprias.

Segundo Vilson Caetano, compreender essas dinâmicas exige olhar para a formação histórica da cidade, desde o período colonial, quando africanos escravizados e seus descendentes desenvolveram formas próprias de expressão religiosa e cultural. Essas práticas, muitas vezes reinterpretadas ao longo do tempo, permanecem vivas nas celebrações e nos rituais que ocupam ruas, igrejas e terreiros da Baía de Todos os Santos.

Além da pesquisa acadêmica, o livro também se destaca pelo registro sensível das manifestações religiosas que integram o cotidiano baiano. A obra conta ainda com ilustrações originais do artista visual Rodrigo Siqueira, que dialogam com os temas abordados e reforçam a dimensão estética e simbólica do trabalho.