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Aposta baiana fatura R$ 127 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:44

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Uma aposta da Bahia acertou cinco dezenas no concurso 2997 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (16), e faturou R$ 127.795,75. O bilhete premiado é um bolão de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com 25 cotas.

Outras três apostas baianas também acertaram a quina e receberam R$ 63.897,88 cada. Em Caldeirão Grande, o jogo foi feito presencialmente na lotérica Caldeirão da Sorte. Já em Salvador e Serrinha, as apostas foram realizadas por canais eletrônicos. Todas foram apostas simples, com seis dezenas.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

No total, 33 apostas acertaram cinco números em todo o país. Já a quadra registrou 2.920 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.190,33.

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Os números sorteados foram: 14, 20, 32, 37, 39 e 42.

Com isso, o próximo concurso, previsto para sábado (18), tem prêmio estimado em R$ 60 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 52,9 milhões.

Tags:

Mega-sena

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