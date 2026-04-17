LOTERIA

Aposta baiana fatura R$ 127 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:44

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Uma aposta da Bahia acertou cinco dezenas no concurso 2997 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (16), e faturou R$ 127.795,75. O bilhete premiado é um bolão de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, com 25 cotas.

Outras três apostas baianas também acertaram a quina e receberam R$ 63.897,88 cada. Em Caldeirão Grande, o jogo foi feito presencialmente na lotérica Caldeirão da Sorte. Já em Salvador e Serrinha, as apostas foram realizadas por canais eletrônicos. Todas foram apostas simples, com seis dezenas.

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No total, 33 apostas acertaram cinco números em todo o país. Já a quadra registrou 2.920 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 1.190,33.

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Os números sorteados foram: 14, 20, 32, 37, 39 e 42.