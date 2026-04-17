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Salvador tem 314 vagas imediatas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil; confira

Vagas são mediadas pelo Simm

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:59

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

Salvador tem 314 vagas de emprego e estágio abertas para esta sexta-feira (17), com salários que chegam a R$ 3.500. As oportunidades são ofertadas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

Os interessados devem agendar atendimento a partir das 17h, por meio do site Salvador Digital. O serviço funciona de forma híbrida, com opção de atendimento presencial ou remoto via WhatsApp.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026

1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik
2- Técnico(a) de Enfermagem  Auxilia enfermeiros e médicos prestando cuidados básicos ao paciente, administrando medicamentos, registrando sinais vitais e dando suporte a procedimentos médicos em hospitais ou clínicas, como coleta de sangue.  por Agência Brasil
3- Planejador(a) Financeiro(a)  Ajuda pessoas a gerirem seu dinheiro criando estratégias de poupança, investimento e preparação para despesas futuras.   por Imagem: Moon Safari | Shutterstock
4- Consultor(a) de Assuntos Regulatórios  Orienta empresas sobre como atender aos requisitos legais e de conformidade para seus produtos e operações.  por Imagem: Okrasiuk | Shutterstock
5- Geofísico(a) Estuda as propriedades físicas da Terra para compreender processos naturais como terremotos, movimentação de águas subterrâneas e localização de recursos. por Imagem gerada por IA
6- Engenheiro(a) de Segurança de Processo  Analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria.   por
7- Especialista em Gestão de Contas Apoia clientes respondendo dúvidas, resolvendo problemas e coordenando serviços para manter relacionamentos comerciais sólidos. por Shutterstock
8- Cientista Agrário(a)  Estuda plantas, animais e técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e o uso de recursos.  por Marcelo Braga Queiroz
9- Consultor(a) de Investimentos  Auxilia pessoas ou organizações a tomar decisões de investimento avaliando riscos e oportunidades nos mercados financeiros.   por Imagem: Lithiumphoto | Shutterstock
10- Engenheiro(a) de Confiabilidade  Analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos.  por Sora Maia/CORREIO
11- Assistente de Dados Coleta, organiza, limpa e atualiza bases de dados para que possam ser usadas facilmente em análises, relatórios e tomada de decisão. por Shutterstock
12- Técnico(a) em Microbiologia  Realiza testes laboratoriais para identificar e estudar microrganismos que afetam saúde, alimentos ou meio ambiente.  por Divulgação
13- Assistente de Pesquisa Clínica  Auxilia na condução de estudos clínicos coordenando participantes, coletando dados e dando suporte aos procedimentos de pesquisa.   por Imagem: fizkes | Shutterstock
14- Gerente de Relações Corporativas  Constrói e mantém relacionamentos entre a empresa e seus parceiros, investidores ou grupos da comunidade.   por
15- Gerente de Novos Negócios Identifica potenciais clientes ou mercados e coordena esforços para conquistar novas oportunidades de vendas.  por Shutterstock
16- Especialista em Manufatura  Supervisiona atividades de produção para garantir que os produtos sejam fabricados de forma correta, eficiente e segura.   por Reprodução
17- Analista de Auditoria  Revisa registros financeiros e processos internos para verificar precisão e conformidade com políticas ou regulamentações.  por Shutterstock
18- Chefe de Gestão de Cadeia de Suprimentos Supervisiona o fluxo de mercadorias e materiais dentro da empresa, coordenando compras, produção, armazenagem e entrega.  por Arisson Marinho/CORREIO
19- Gerente de Seleção  Conduz processos de recrutamento e planejamento de pessoal para atender demandas de equipe.    por Shutterstock
20- Gerente de Instalações  Gerencia a operação de escritórios cuidando de manutenção, segurança e serviços que mantêm os ambientes de trabalho funcionais.  por Reprodução | Freepik
21- Gerente de Planejamento Estratégico  Analisa o desempenho do negócio e as condições de mercado para ajudar a definir metas e prioridades organizacionais de longo prazo.  por Reprodução | Freepik
22- Analista de Energia  Analisa consumo e contratos de fornecimento de energia, identifica oportunidades de economia, propõe projetos para promover a eficiência energética e apoia a estratégia de redução de custos.   por Imagem: Golden Sikorka | Shutterstock
23- Gerente de Projetos de Marketing  Planeja, lidera e executa projetos de marketing do início ao fim, procurando garantir que as campanhas sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e alinhadas aos objetivos.   por Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
24- Consultor(a) de Logística  Analisa armazenamento, transporte e gestão de mercadorias, recomendando melhorias de processos para reduzir atrasos, custos e garantir operações de entrega eficientes.  por Shutterstock
25- Analista de Orçamento  Acompanha e revisa o orçamento da empresa ou de áreas específicas dela, acompanhando gastos, analisando desvios, consolidando informações e orientando sobre o uso eficaz dos recursos.  por Imagem: fizkes | Shutterstock
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1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik

Entre as principais oportunidades disponíveis, estão:

Encanador — 1 vaga (R$ 2.195,00)

Motorista carreteiro — 6 vagas (R$ 3.061,26)

Motorista de caminhão — 6 vagas (R$ 2.416,43)

Vendedor interno — mais de 30 vagas

Auxiliar de produção em confeitaria — 1 vaga (R$ 1.518,00)

Operador de caixa (Simm Mulher) — 1 vaga (R$ 1.621,00)

Auxiliar de almoxarifado — 2 vagas (R$ 1.766,00)

Operador de empilhadeira — 2 vagas (R$ 2.104,00)

Auxiliar de limpeza pesada — 5 vagas

Cozinheiro de restaurante — 2 vagas

Agente de estação — 1 vaga (R$ 1.807,97)

Carregador — 3 vagas

Operador de CFTV — 2 vagas

Assistente de licitação — 1 vaga

Líder de pátio automotivo — 1 vaga (R$ 3.500,00)

Supervisor de restaurante — 1 vaga (R$ 2.000,00)

Gerente de loja — 3 vagas

Funileiro de automóveis — 1 vaga

Consultor de vendas — 5 vagas (R$ 1.106,25)

Operador de telemarketing ativo e receptivo — 200 vagas

Auxiliar de alimentação — 1 vaga (R$ 1.625,09)

Soldador (temporário) — 4 vagas (R$ 2.776,75)

Ajudante na metalurgia — 4 vagas (R$ 2.033,39)

Ajudante comum — 4 vagas (R$ 1.736,70)

Confeiteiro — 2 vagas (R$ 1.800,00)

Assistente de departamento pessoal (Simm Mulher) — 1 vaga (R$ 2.700,00)

Mecânico de refrigeração — 10 vagas

Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência, como auxiliar de limpeza (1), auxiliar de produção (5), auxiliar de manutenção predial (1) e empacotador (4).

Para as vagas que exigem experiência, é necessário comprovar o tempo de serviço em carteira de trabalho. Candidatos com deficiência visual podem agendar atendimento pelo telefone (71) 3202-2005.

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Emprego

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