Salvador tem 314 vagas imediatas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil; confira

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Esther Morais
Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:59
Salvador tem 314 vagas de emprego e estágio abertas para esta sexta-feira (17), com salários que chegam a R$ 3.500. As oportunidades são ofertadas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).
Os interessados devem agendar atendimento a partir das 17h, por meio do site Salvador Digital. O serviço funciona de forma híbrida, com opção de atendimento presencial ou remoto via WhatsApp.
Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026
Entre as principais oportunidades disponíveis, estão:
Encanador — 1 vaga (R$ 2.195,00)
Motorista carreteiro — 6 vagas (R$ 3.061,26)
Motorista de caminhão — 6 vagas (R$ 2.416,43)
Vendedor interno — mais de 30 vagas
Auxiliar de produção em confeitaria — 1 vaga (R$ 1.518,00)
Operador de caixa (Simm Mulher) — 1 vaga (R$ 1.621,00)
Auxiliar de almoxarifado — 2 vagas (R$ 1.766,00)
Operador de empilhadeira — 2 vagas (R$ 2.104,00)
Auxiliar de limpeza pesada — 5 vagas
Cozinheiro de restaurante — 2 vagas
Agente de estação — 1 vaga (R$ 1.807,97)
Carregador — 3 vagas
Operador de CFTV — 2 vagas
Assistente de licitação — 1 vaga
Líder de pátio automotivo — 1 vaga (R$ 3.500,00)
Supervisor de restaurante — 1 vaga (R$ 2.000,00)
Gerente de loja — 3 vagas
Funileiro de automóveis — 1 vaga
Consultor de vendas — 5 vagas (R$ 1.106,25)
Operador de telemarketing ativo e receptivo — 200 vagas
Auxiliar de alimentação — 1 vaga (R$ 1.625,09)
Soldador (temporário) — 4 vagas (R$ 2.776,75)
Ajudante na metalurgia — 4 vagas (R$ 2.033,39)
Ajudante comum — 4 vagas (R$ 1.736,70)
Confeiteiro — 2 vagas (R$ 1.800,00)
Assistente de departamento pessoal (Simm Mulher) — 1 vaga (R$ 2.700,00)
Mecânico de refrigeração — 10 vagas
Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência, como auxiliar de limpeza (1), auxiliar de produção (5), auxiliar de manutenção predial (1) e empacotador (4).
Para as vagas que exigem experiência, é necessário comprovar o tempo de serviço em carteira de trabalho. Candidatos com deficiência visual podem agendar atendimento pelo telefone (71) 3202-2005.