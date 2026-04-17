OPORTUNIDADE

Salvador tem 314 vagas imediatas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil; confira

Vagas são mediadas pelo Simm

Esther Morais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06:59

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

Salvador tem 314 vagas de emprego e estágio abertas para esta sexta-feira (17), com salários que chegam a R$ 3.500. As oportunidades são ofertadas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

Os interessados devem agendar atendimento a partir das 17h, por meio do site Salvador Digital. O serviço funciona de forma híbrida, com opção de atendimento presencial ou remoto via WhatsApp.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026 1 de 25

Entre as principais oportunidades disponíveis, estão:

Encanador — 1 vaga (R$ 2.195,00)

Motorista carreteiro — 6 vagas (R$ 3.061,26)

Motorista de caminhão — 6 vagas (R$ 2.416,43)

Vendedor interno — mais de 30 vagas

Auxiliar de produção em confeitaria — 1 vaga (R$ 1.518,00)

Operador de caixa (Simm Mulher) — 1 vaga (R$ 1.621,00)

Auxiliar de almoxarifado — 2 vagas (R$ 1.766,00)

Operador de empilhadeira — 2 vagas (R$ 2.104,00)

Auxiliar de limpeza pesada — 5 vagas

Cozinheiro de restaurante — 2 vagas

Agente de estação — 1 vaga (R$ 1.807,97)

Carregador — 3 vagas

Operador de CFTV — 2 vagas

Assistente de licitação — 1 vaga

Líder de pátio automotivo — 1 vaga (R$ 3.500,00)

Supervisor de restaurante — 1 vaga (R$ 2.000,00)

Gerente de loja — 3 vagas

Funileiro de automóveis — 1 vaga

Consultor de vendas — 5 vagas (R$ 1.106,25)

Operador de telemarketing ativo e receptivo — 200 vagas

Auxiliar de alimentação — 1 vaga (R$ 1.625,09)

Soldador (temporário) — 4 vagas (R$ 2.776,75)

Ajudante na metalurgia — 4 vagas (R$ 2.033,39)

Ajudante comum — 4 vagas (R$ 1.736,70)

Confeiteiro — 2 vagas (R$ 1.800,00)

Assistente de departamento pessoal (Simm Mulher) — 1 vaga (R$ 2.700,00)

Mecânico de refrigeração — 10 vagas

Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência, como auxiliar de limpeza (1), auxiliar de produção (5), auxiliar de manutenção predial (1) e empacotador (4).