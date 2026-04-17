Ação leva emissão gratuita da nova carteira de identidade para Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:07
Nesta sexta-feira (17), a Caravana de Direitos Humanos chega a mais um dia de ação na Ilha de Maré, em Salvador. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h, na Escola Municipal de Ilha de Maré (Rua da Caeira, s/n), com diversos serviços gratuitos, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).
Além da emissão do RG, que terá limite de 120 senhas no dia, a população de Ilha de Maré poderá emitir a 2ª via de certidão, ID Jovem, realizar exames de DNA, renegociar dívidas, emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Passe Livre para Pessoas com Deficiência (PCD). Orientações jurídicas e intermediação de mão de obra também estarão disponíveis para os interessados.
Veja todos os serviços oferecidos na ação
Também serão ofertadas orientações sobre o combate à violência contra a pessoa idosa, emissão da Carteira do Artesão e outros serviços essenciais. A programação inclui, ainda, uma roda de conversa sobre autonomia e futuro das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecendo o diálogo e a troca de saberes no território.
Durante a manhã, das 9h às 12h, os atendimentos ocorrem prioritariamente nas localidades de Martelo, Ponta Grossa, Porto dos Cavalos, Neves, Maracanã, Bananeiras, Botelho e Itamoabo. À tarde, entre 13h e 16h, os atendimentos serão voltados para Praia Grande, Caquende e Santana.
Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.
Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.
A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.
A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.