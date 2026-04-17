CIDADANIA

Ação leva emissão gratuita da nova carteira de identidade para Salvador

Moradores de Ilha de Maré poderão emitir documentos até às 16h

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:07

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação/ SSPBA

Nesta sexta-feira (17), a Caravana de Direitos Humanos chega a mais um dia de ação na Ilha de Maré, em Salvador. Os atendimentos acontecem das 9h às 16h, na Escola Municipal de Ilha de Maré (Rua da Caeira, s/n), com diversos serviços gratuitos, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Além da emissão do RG, que terá limite de 120 senhas no dia, a população de Ilha de Maré poderá emitir a 2ª via de certidão, ID Jovem, realizar exames de DNA, renegociar dívidas, emitir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e o Passe Livre para Pessoas com Deficiência (PCD). Orientações jurídicas e intermediação de mão de obra também estarão disponíveis para os interessados.

Veja todos os serviços oferecidos na ação 1 de 18

Também serão ofertadas orientações sobre o combate à violência contra a pessoa idosa, emissão da Carteira do Artesão e outros serviços essenciais. A programação inclui, ainda, uma roda de conversa sobre autonomia e futuro das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecendo o diálogo e a troca de saberes no território.

Durante a manhã, das 9h às 12h, os atendimentos ocorrem prioritariamente nas localidades de Martelo, Ponta Grossa, Porto dos Cavalos, Neves, Maracanã, Bananeiras, Botelho e Itamoabo. À tarde, entre 13h e 16h, os atendimentos serão voltados para Praia Grande, Caquende e Santana.

Novo RG

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia. Além disso, é necessário o número do CPF, para cidadãos que já possuam inscrição.

Antes de comparecer ao atendimento para emissão da CIN, é importante que o cidadão esteja atento à documentação necessária.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o TEA, além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.