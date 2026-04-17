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Mulher é morta a facadas no Pau Miúdo e adolescente fica ferida após discussão

Caso aconteceu na noite de quinta-feira (16); suspeito foi encontrado morto após o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:24

Crime foi registrado na Rua 4 de Setembro Crédito: Reprodução

Uma mulher foi morta a facadas e uma adolescente ficou ferida após um ataque registrado na noite de quinta-feira (16), no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. O caso é investigado como homicídio e tentativa de homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 37ª CIPM foram acionadas após relatos de que uma mulher havia sido atingida por golpes de arma branca na Rua 4 de Setembro. No local, os policiais solicitaram o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte da vítima ainda na cena do crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante as diligências na região, os militares localizaram um homem apontado como suspeito de cometer o ataque. Ele foi encontrado já sem sinais vitais. Segundo o DHPP, além da mulher, que ainda não teve a identidade formalmente confirmada, uma adolescente também foi atingida pelos golpes e sobreviveu. O estado de saúde dela não foi detalhado.

As investigações estão a cargo da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que realiza oitivas e diligências para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

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Tags:

Crime

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