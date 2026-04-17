VIOLÊNCIA

Dois homens são mortos em ataque a tiros em Fazenda Grande I

Vítimas ainda não foram identificadas pela polícia

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 08:27

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia Crédito: Elói Corrêa/ GOVBA

Dois homens foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira (16), no bairro Fazenda Grande I, em Salvador. O crime ocorreu na Rua Oswaldo Sá Menezes, nas imediações do Campo da Pronaica.

A Polícia Militar da Bahia foi acionada para atender à ocorrência e enviou policiais do 22º Batalhão, após receber a informação de que duas pessoas haviam sido baleadas.

Os corpos estavam próximos a uma barraca de lanches. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.