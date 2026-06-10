JUSTIÇA

Argentino é condenado a mais de 78 anos de prisão por matar esposa e sogro na Bahia

Homem também foi condenado por tentar matar a filha do casal, que tinha apenas três meses de idade à época do crime

Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:39

Vítimas foram mortas por argentino Crédito: Reprodução

O argentino Manoel Alejandro Bordon foi condenado a 78 anos, 6 meses e 15 dias de prisão por matar a esposa, Hiasmim Nogueira Weber, de 28 anos, e o sogro, Carlos Sérgio Weber, de 66 anos, além de tentar matar a própria filha, que tinha apenas três meses de idade na época do crime. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri, que manteve a prisão preventiva do réu em regime fechado.

Os jurados reconheceram a autoria e a materialidade do feminicídio de Hiasmim Nogueira Weber, além da causa de aumento de pena pelo fato de o crime ter sido praticado na presença dos filhos da vítima. Por este crime, a pena foi fixada em 48 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.

Baralho Lilás da SSP 1 de 4

Em relação à morte de Carlos Sérgio Weber, pai de Hiasmim, o Conselho de Sentença reconheceu o homicídio qualificado por ter sido praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. A qualificadora de motivo torpe foi afastada pelos jurados. A pena aplicada foi de 21 anos de prisão.

Os jurados também reconheceram a prática de feminicídio tentado contra a filha do casal, que tinha apenas três meses de idade à época do crime. Pelo crime, o réu foi condenado a nove anos de prisão. Somadas, as condenações resultaram em uma pena total de 78 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.

Além da condenação, a Justiça decretou a perda do poder familiar do réu em relação a duas crianças menores de idade que presenciaram os fatos. Também foi determinada a expedição de ofícios à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça para que seja averiguada a situação migratória do condenado e a validade de seu visto no Brasil.

Como ocorreu o crime?

O crime ocorreu em junho de 2024, no distrito de Roda Velha, zona rural de São Desidério, no oeste da Bahia. Segundo as investigações, Hiasmim Nogueira Weber foi a primeira vítima a ser esfaqueada, sofrendo golpes no pescoço, tórax e braços.

Na sequência, a filha do casal, então com três meses de idade, também teria sido alvo do agressor, mas foi salva por uma irmã mais velha. Carlos Sérgio Weber chegou ao local e tentou defender a família, mas também foi atingido pelos golpes de faca e morreu.