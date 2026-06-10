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Motorista de caminhão que matou 16 pessoas na BR-116 é indiciado por homicídio doloso

Polícia concluiu que veículo trafegava acima da velocidade máxima permitida e apresentava irregularidades

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:18

Tauan Felipe Reinert Carlos
Tauan Felipe Reinert Carlos Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia concluiu o inquérito que investigava o acidente entre uma van e um caminhão que deixou 16 mortos na BR-116, em Santa Teresinha, e indiciou o motorista do veículo de carga, Tauan Felipe Reinert Carlos, de 25 anos, por homicídio doloso. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público na terça-feira (9).

A colisão aconteceu na noite de 31 de maio e envolveu 19 pessoas. Segundo a investigação, o caminhão trafegava na contramão quando atingiu frontalmente a van, que transportava passageiros de volta para Salvador após uma festa de aniversário em Amargosa.

Vítimas do acidente na BR-116

Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia); por Reprodução
Jirlene Ribeiro de Oliveira Santos, de 47 anos (esposa do sargento Manuel); por Reprodução
Caroline Oliveira dos Santos, de 24 anos (filha de Manuel e Jirlene); por Reprodução
Nicole Guimarães de Castro, de 37 anos; por Reprodução
Maria Rita Guimarães Estevão dos Santos, de 9 anos (filha de Nicole); por Reprodução
Cassiano Soares Moura, de 9 anos (filho de Maritânia); por Reprodução
Edmilson Ribeiro Santos, de 50 anos; por Reprodução
Queciane Carvalho Ramos, de 39 anos (esposa de Edmilson); por Reprodução
Lara Sofia Soares Moura, de 12 anos (filha de Maritânia); por Reprodução
Bárbara Maria Estevão dos Santos, de 65 anos (sogra de Nicole). por Reprodução
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Manuel Oliveira dos Santos, 52 anos (Sargento do Batalhão de Polícia de Guardas (BPG) da Polícia Militar da Bahia); por Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, o caminhão estava acima da velocidade máxima permitida para o trecho e apresentava irregularidades mecânicas, incluindo dois pneus traseiros desgastados.

As investigações também apontaram que o motorista não comprovou o cumprimento do período de descanso obrigatório previsto na legislação. Durante a ocorrência, policiais encontraram maconha na mochila do suspeito.

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O inquérito foi conduzido pela Delegacia Territorial de Santa Teresinha, vinculada à 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus). Tauan foi preso em flagrante após o acidente e teve a prisão convertida em preventiva. Ele segue custodiado em uma unidade prisional à disposição da Justiça.

Na mesma terça-feira (9), o Tribunal de Justiça da Bahia negou um pedido da defesa para que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar. Os advogados alegaram que o caminhoneiro sofreu uma fratura na bacia e outros ferimentos no acidente, além de ser réu primário, possuir residência fixa e exercer atividade lícita.

Ao rejeitar o pedido, a Justiça considerou a gravidade concreta do caso e destacou que os elementos reunidos apontam para a periculosidade social do acusado e para a gravidade da conduta investigada.

Uma testemunha ouvida durante as investigações relatou ter visto o caminhão invadir a contramão antes da colisão. As 16 vítimas morreram no local após ficarem presas às ferragens. Além dos mortos, três ocupantes da van ficaram gravemente feridos, assim como o motorista do caminhão.

A maioria dos passageiros da van era moradora do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

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Motorista Br-116

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