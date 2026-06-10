PRESO

Motorista de caminhão que matou 16 pessoas na BR-116 é indiciado por homicídio doloso

Polícia concluiu que veículo trafegava acima da velocidade máxima permitida e apresentava irregularidades

Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:18

Tauan Felipe Reinert Carlos Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia concluiu o inquérito que investigava o acidente entre uma van e um caminhão que deixou 16 mortos na BR-116, em Santa Teresinha, e indiciou o motorista do veículo de carga, Tauan Felipe Reinert Carlos, de 25 anos, por homicídio doloso. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público na terça-feira (9).

A colisão aconteceu na noite de 31 de maio e envolveu 19 pessoas. Segundo a investigação, o caminhão trafegava na contramão quando atingiu frontalmente a van, que transportava passageiros de volta para Salvador após uma festa de aniversário em Amargosa.

Vítimas do acidente na BR-116 1 de 10

De acordo com a Polícia Civil, o caminhão estava acima da velocidade máxima permitida para o trecho e apresentava irregularidades mecânicas, incluindo dois pneus traseiros desgastados.

As investigações também apontaram que o motorista não comprovou o cumprimento do período de descanso obrigatório previsto na legislação. Durante a ocorrência, policiais encontraram maconha na mochila do suspeito.

O inquérito foi conduzido pela Delegacia Territorial de Santa Teresinha, vinculada à 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus). Tauan foi preso em flagrante após o acidente e teve a prisão convertida em preventiva. Ele segue custodiado em uma unidade prisional à disposição da Justiça.

Na mesma terça-feira (9), o Tribunal de Justiça da Bahia negou um pedido da defesa para que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar. Os advogados alegaram que o caminhoneiro sofreu uma fratura na bacia e outros ferimentos no acidente, além de ser réu primário, possuir residência fixa e exercer atividade lícita.

Ao rejeitar o pedido, a Justiça considerou a gravidade concreta do caso e destacou que os elementos reunidos apontam para a periculosidade social do acusado e para a gravidade da conduta investigada.

Uma testemunha ouvida durante as investigações relatou ter visto o caminhão invadir a contramão antes da colisão. As 16 vítimas morreram no local após ficarem presas às ferragens. Além dos mortos, três ocupantes da van ficaram gravemente feridos, assim como o motorista do caminhão.