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Canetas emagrecedoras irregulares são alvo de operação em três cidades baianas

Apurações têm como foco o comércio ilegal de medicamentos supostamente adulterados e de procedência desconhecida

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:49

Polícia Civil deflagra operação de combate à comercialização irregular de canetas emagrecedoras
Polícia Civil deflagra operação de combate à comercialização irregular de canetas emagrecedoras Crédito: Divulgação / Ascom - PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Prize, que tem como alvo um grupo investigado por comercializar irregularmente substâncias divulgadas como canetas emagrecedoras. A ação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos municípios de Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana. As diligências foram realizadas por equipes da Coordenação de Operações do DEIC, responsável pela investigação.

Farmácias de bairro deixam de vender canetas emagrecedoras após onda de assaltos

Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO
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Farmácias de bairro redirecionam compra de canetas emagrecedoras para shoppings por Captura de tela/CORREIO

Segundo a Polícia Civil, as apurações apontam para a venda ilegal de medicamentos supostamente adulterados e de origem desconhecida, comercializados como canetas emagrecedoras. Os investigadores também apuram indícios de lavagem de dinheiro por meio da realização de rifas digitais.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam seringas com material fracionado e pronto para comercialização, ampolas contendo substâncias utilizadas na manipulação dos produtos investigados, canetas emagrecedoras e aparelhos celulares.

Cerca de 30 policiais civis participaram da operação, incluindo equipes do DEIC, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e das Delegacias de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador e Feira de Santana. A ação contou ainda com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos no esquema e apurar a origem dos produtos comercializados.

Tags:

Caneta Emagrecedora

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