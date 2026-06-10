Canetas emagrecedoras irregulares são alvo de operação em três cidades baianas

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Esther Morais
Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:49
A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Prize, que tem como alvo um grupo investigado por comercializar irregularmente substâncias divulgadas como canetas emagrecedoras. A ação foi coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos municípios de Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana. As diligências foram realizadas por equipes da Coordenação de Operações do DEIC, responsável pela investigação.
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Segundo a Polícia Civil, as apurações apontam para a venda ilegal de medicamentos supostamente adulterados e de origem desconhecida, comercializados como canetas emagrecedoras. Os investigadores também apuram indícios de lavagem de dinheiro por meio da realização de rifas digitais.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam seringas com material fracionado e pronto para comercialização, ampolas contendo substâncias utilizadas na manipulação dos produtos investigados, canetas emagrecedoras e aparelhos celulares.
Cerca de 30 policiais civis participaram da operação, incluindo equipes do DEIC, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e das Delegacias de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador e Feira de Santana. A ação contou ainda com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.
As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos no esquema e apurar a origem dos produtos comercializados.