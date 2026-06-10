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Salvador será uma das primeiras cidades do país a testar censo inédito da população em situação de rua

Capital baiana abre etapa piloto do primeiro levantamento nacional

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:39

Morador de rua
Moradores de rua Crédito: Paula Froes/CORREIO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) escolheu Salvador para dar a largada em uma iniciativa inédita no país: o primeiro Censo Nacional da População em Situação de Rua. A capital baiana sediou nesta terça-feira (9) o lançamento da prova piloto da pesquisa, que pretende testar a metodologia antes da realização do levantamento em escala nacional.

Para Salvador, o projeto tem um significado especial. A cidade convive com o crescimento da população em situação de rua e com a dificuldade de produzir números precisos sobre esse grupo. Hoje, diferentes bases de dados costumam apresentar resultados distintos, o que dificulta o planejamento de políticas públicas voltadas para moradia, assistência social, saúde e geração de renda.

A operação será a primeira realizada pelo IBGE exclusivamente para contar e traçar o perfil de pessoas que vivem nas ruas. Segundo o instituto, a prova piloto servirá para testar questionários, estratégias de abordagem, a formação das equipes de campo e os percursos que serão utilizados durante a coleta de informações.

Salvador será uma das primeiras cidades do país a testar censo da população em situação de rua

Será testada a metodologia aqui antes da realização do levantamento em escala nacional por Marina Silva/CORREIO
Capital baiana sediou na terça-feira (9) o lançamento da prova piloto da pesquisa; morador de rua na Piedade por Paula Froes/CORREIO
Cidade convive com o crescimento da população em situação de rua  por Paula Froes/CORREIO
Capital tem dificuldade de produzir números precisos sobre esse grupo por Paula Froes/CORREIO
Hoje, diferentes bases de dados costumam apresentar resultados distintos por Marina Silva/CORREIO
Imprecisão sobre número dificulta planejamento de políticas públicas por Marina Silva/CORREIO
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Será testada a metodologia aqui antes da realização do levantamento em escala nacional por Marina Silva/CORREIO

O lançamento ocorreu no Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), reunindo representantes do IBGE, da Prefeitura de Salvador, movimentos sociais e especialistas que atuam com a população em situação de rua.

Durante o evento, representantes da assistência social do município destacaram um dos principais desafios enfrentados atualmente: a ausência de uma metodologia nacional padronizada para contabilizar essa população. A expectativa é que o novo censo ajude a preencher essa lacuna e forneça dados mais confiáveis para orientar decisões dos governos federal, estaduais e municipais.

Além de Salvador, os testes serão realizados em Goiânia, Manaus, Belo Horizonte e Florianópolis ao longo de junho e julho. O objetivo é aperfeiçoar a metodologia antes da execução do primeiro levantamento nacional sobre a população em situação de rua, uma demanda histórica de pesquisadores, gestores públicos e movimentos sociais.

Segundo o presidente do IBGE, Márcio Pochmann, a iniciativa representa um passo para tornar mais visível uma parcela da população que historicamente ficou fora das estatísticas oficiais. Os dados deverão servir de base para a formulação de políticas públicas voltadas ao atendimento dessa população em todo o país.

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