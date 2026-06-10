TRAGÉDIA

Jovem morre e outro fica gravemente ferido após moto bater em carro parado em estrada da Bahia

Vítima morreu no local após colisão contra uma F-1000 que estava parada no acostamento da rodovia.

Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:22

Vitor morreu ainda no local do acidente Crédito: Reprodução

Um motociclista identificado como Vitor Menezes dos Reis, 25 anos, morreu após um grave acidente registrado na noite de terça-feira (9), na BR-415, trecho que liga os municípios de Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia. O passageiro que estava na garupa da motocicleta ficou gravemente ferido e segue internado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu quando a motocicleta seguia pela rodovia no sentido Ilhéus-Itabuna e atingiu a traseira de uma caminhonete F-1000 que estava parada no acostamento.

Segundo as informações apuradas, o veículo havia sido estacionado após apresentar problemas em um dos pneus. A caminhonete transportava uma carga de mudança e permanecia às margens da estrada no momento do acidente.

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Com a força do impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados para a pista. Vitor sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Já o passageiro foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde permanece sob cuidados médicos.

Ainda conforme relatos obtidos pelas autoridades, o motorista da caminhonete não estava próximo ao veículo quando a colisão ocorreu. Ele teria seguido para Ilhéus em busca de auxílio para resolver o problema mecânico, mas deixou uma pessoa responsável pela sinalização da área onde a F-1000 estava estacionada.

O condutor da caminhonete prestou depoimento na Delegacia Territorial de Ilhéus. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.