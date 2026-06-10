Professora aposentada é encontrada morta em casa com sinais de violência após sumir na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:21
Uma professora aposentada identificada como Vivaldina de Jesus Bonfim, 64 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência, em Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, em um caso cercado de mistério e que já é investigado pela Polícia Civil. O corpo da vítima estava enrolado em um lençol e foi localizado no banheiro da casa após policiais precisarem arrombar o cômodo.
A vítima foi identificada como Vivaldina de Jesus Bonfim. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 86ª CIPM foram acionadas na tarde de domingo (7) para averiguar uma ocorrência de encontro de cadáver no município.
Ao chegarem ao imóvel, os policiais perceberam um forte odor vindo do banheiro, que estava trancado. Diante da situação, foi necessário arrombar a porta do cômodo. No interior do local, os militares encontraram o corpo da professora com ferimentos e sem sinais vitais.
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O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte.
Segundo os investigadores, Vivaldina morava sozinha, mas mantinha contato frequente com familiares, que costumavam visitá-la regularmente. Apesar dos indícios encontrados no local, a polícia ainda trabalha para esclarecer a causa da morte, bem como identificar a autoria e a motivação do crime.
Testemunhas começaram a ser ouvidas e diligências seguem em andamento na tentativa de reconstruir os últimos passos da vítima e esclarecer o que aconteceu dentro da residência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passou por exames de necropsia que deverão auxiliar as investigações.