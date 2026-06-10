Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professora aposentada é encontrada morta em casa com sinais de violência após sumir na Bahia

Corpo de Vivaldina de Jesus Bonfim, de 64 anos, estava enrolado em um lençol dentro do banheiro da residência

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:21

Mulher foi encontrada morta em casa
Mulher foi encontrada morta em casa Crédito: Reprodução

Uma professora aposentada identificada como Vivaldina de Jesus Bonfim, 64 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência, em Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, em um caso cercado de mistério e que já é investigado pela Polícia Civil. O corpo da vítima estava enrolado em um lençol e foi localizado no banheiro da casa após policiais precisarem arrombar o cômodo.

A vítima foi identificada como Vivaldina de Jesus Bonfim. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 86ª CIPM foram acionadas na tarde de domingo (7) para averiguar uma ocorrência de encontro de cadáver no município.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais perceberam um forte odor vindo do banheiro, que estava trancado. Diante da situação, foi necessário arrombar a porta do cômodo. No interior do local, os militares encontraram o corpo da professora com ferimentos e sem sinais vitais.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

Segundo os investigadores, Vivaldina morava sozinha, mas mantinha contato frequente com familiares, que costumavam visitá-la regularmente. Apesar dos indícios encontrados no local, a polícia ainda trabalha para esclarecer a causa da morte, bem como identificar a autoria e a motivação do crime.

Testemunhas começaram a ser ouvidas e diligências seguem em andamento na tentativa de reconstruir os últimos passos da vítima e esclarecer o que aconteceu dentro da residência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passou por exames de necropsia que deverão auxiliar as investigações.

Leia mais

Imagem - Mega-Sena de R$ 3,5 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado

Mega-Sena de R$ 3,5 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado

Imagem - Com 12 °C, 'capital do biscoito' é a cidade mais fria do Nordeste em 24h

Com 12 °C, 'capital do biscoito' é a cidade mais fria do Nordeste em 24h

Imagem - Justiça nega prisão domiciliar a caminhoneiro envolvido em acidente que matou 16 pessoas na BR-116

Justiça nega prisão domiciliar a caminhoneiro envolvido em acidente que matou 16 pessoas na BR-116

Tags:

Professora Morta em Casa

Mais recentes

Imagem - Mulher é presa por estuprar adolescente de 13 anos em Lauro de Freitas

Mulher é presa por estuprar adolescente de 13 anos em Lauro de Freitas
Imagem - Sacerdote de Salvador é escolhido para atuar no Tribunal do Papa e assume cargo estratégico no Vaticano

Sacerdote de Salvador é escolhido para atuar no Tribunal do Papa e assume cargo estratégico no Vaticano
Imagem - Jovem morre e outro fica gravemente ferido após moto bater em carro parado em estrada da Bahia

Jovem morre e outro fica gravemente ferido após moto bater em carro parado em estrada da Bahia