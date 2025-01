ACIDENTE

Árvore cai, atinge carro e interdita rua na Graça

Além disso, moradores da rua estão sem energia elétrica

Uma árvore caiu na Rua 8 de Dezembro, no bairro da Graça, em Salvador, na tarde desta terça-feira (21). De acordo com a Transalvador, a rua está interditada por conta do episódio até que os galhos sejam removidos. Um carro foi atingido.