Bahia é o estado que mais gasta com preso no país; saiba valor

Amazonas e Tocantins compõem o pódio dos estados que mais gastam com detentos

Millena Marques

Publicado em 23 de março de 2025 às 08:03

Presídio de Eunápolis Crédito: Hildazio Santana - Nucom/Seap

O custo médio mensal de cada preso no Brasil variou entre R$ 1,1 mil e R$ 4,3 mil em 2024. A Bahia ficou em primeiro lugar do ranking, com uma despesa de R$ 4.367,55. Os dados são do painel Custo do Preso, mantido e atualizado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e foram divulgados pelo Metrópoles. >

No ano, o custo anual de cada detento do país oscilou entre R$ 13,2 mil e R$ 52,4 mil. Depois de Bahia, aparecem Amazonas (R$ 4.199,99) e Tocantins (R$ 4.088,05). O estado que menos gasta com preso no país é o Espírito Santo, com uma despesa mensal de R$ 1.105,14.>

O painel leva em consideração algumas despesas para realizar o cálculo de custos. Estão inclusos o valor referente à folha de pagamento dos servidores do sistema prisional, gastos com manutenção das unidades, alimentação, água, luz , telefone, equipamentos de segurança, matérias de limpeza, higiene pessoal, colchões, uniformes, roupas de cama e outros. >