Bahia ocupa 12° lugar em cadastro nacional de furtos de bikes

Bikes na orla de Salvador. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Diante das inúmeras ocorrências no país, foi criado o Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas, para ajudar na recuperação de bicicletas roubadas, evitar que consumidores e lojistas comprem material roubado, mapear áreas de risco para ciclistas e prevenir roubos através da divulgação da forma de agir dos ladrões. O site, que não é vinculado a nenhum órgão público, tabula as informações com base no relato de ciclistas.



De acordo com o cadastro, a Bahia ocupa a 12ª posição, com 68 ocorrências, entre furtos e roubos, correspondendo a 1,09% das ocorrências no país – São Paulo lidera com 38,04% dos casos (2.380 registros). No ranking das cidades, Salvador ocupa a 21 posição, com 45 notificações (0,72%) – já a capital paulista é a primeira da lista com 21,28% dos casos (1.331 registros).

Em março de 2021, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) lançou “Bike Segura”, iniciativa que prometeu mais segurança para os amantes do pedal, ampliando as ações preventivas e ostensivas. O projeto apresentado pelo subsecretário da SSP na ocasião, delegado Hélio Jorge, na gestão do estão secretário, Ricardo Mandarino, previa o lançamento de circuitos exclusivos para os ciclistas com o acompanhamento policial e de setores da mobilidade urbana, reforço de policiamento nas ciclovias e o direcionamento de câmeras de videomonitoramento para essas áreas são algumas das ações do projeto, a criação de um canal no 190 para a comunicação imediata de furtos e roubos antes do registro de ocorrências, para o acionamento rápido de equipes, aumentando as chances de recuperação do bem.

Também estava previsto colocar a bicicleta como objeto específico no registro de ocorrência, o que viabiliza a estatística sobre o furto e roubo deste item, além de comunicação prévia dos eventos e competições para a Polícia Militar e o estudo de formas de identificação das bicicletas para facilitar a devolução dos bens em caso recuperação.

O CORREIO solicitou à SSP um balanço das ações realizadas através do [email protected] no dia 13 deste mês, às 11h56, em especial as ocorrências de 2021 até agora: quantas bicicletas foram roubadas e furtadas? Quantas foram recuperadas e quantas pessoas foram presas pela prática dos crimes, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

Já a Polícia Civil, órgão da SSP, disse, sobre os dados estatísticos relacionados a roubos de bicicletas, que “não dispomos do recorte solicitado”. “Nosso banco de dados permite pesquisa pela tipificação penal, abrangendo todos os casos de furtos e roubos”, diz a nota, indo de encontro a uma das ações previstas do “Bike Segura”.