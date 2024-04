COSTA DO DESCOBRIMENTO

Bahia vai receber novo aeroporto internacional com investimento de R$ 1,5 bilhão

O equipamento será construído no município de Santa Cruz Cabrália

Publicado em 2 de abril de 2024 às 20:17

Santa Cruz Cabrália Crédito: Reprodução / Prefeitura de Santa Cruz Cabrália

Um novo aeroporto internacional será construído no município de Santa Cruz Cabrália, no extremo-sul do estado. O Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento terá uma pista de pouso de 3000m de comprimento por 45m de largura, um terminal de passageiros com 300m² e terá um investimento de R$1,5 bilhão.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), responsável pela obra, o projeto tem como objetivo reduzir a sobrecarga do Aeroporto de Porto Seguro, que não pode ser ampliado. O equipamento recebeu 2 milhões de passageiros em 2023 e é o único na região que recebe vôos internacionais.

“A construção de um novo aeroporto na região contribuirá para o desenvolvimento do turismo e no transporte nacional e internacional de cargas, como peixes e lagostas”, afirmou o órgão.

A operação será feita através de uma Parceria Público-Privada (PPP), com prazo de até 30 anos. A expectativa é que as obras para a implantação do aeroporto durem cinco anos após o início da concessão. Durante o período, a empresa que vencer a licitação, será a responsável pela gestão do Aeroporto de Porto Seguro.