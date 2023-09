Batalhões da PM realizam ação contra furtos e roubos de veículos

Com o objetivo de coibir furtos e roubos de veículos, a Polícia Militar da Bahia, através do Comando de Policiamento de Apoio Operacional (CPAp), realiza, na próxima quarta-feira (6), a Operação Ártemis em Salvador.





Os Batalhões de Pronto Emprego Operacional (BPeo), Apolo e Gêmeos, unidades subordinadas ao CPAp, atuarão conforme planejamento estratégico, tendo por base os índices de furtos registrados e os locais de maior incidência. Somadas às equipes das unidades de bairro, o reforço do CPAp ocorrerá com policiais embarcados em viaturas e motos com a realização de abordagens preventivas e de blitz itinerantes.