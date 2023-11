Bebê é resgatado por policiais após ser abandonado em Catu

Um bebê que foi abandonado a cidade de Catu, Região Metropolitana de Salvador, foi resgatado por policiais militares. Ele foi encontrado no bairro Rua Nova, na noite de terça-feira (28).



Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) foi acionada, via Cicom, com a informação de um bebê, que estava enrolado em um saco plástico, abandonado na calçada da Rua Jorge Calmon Oscar Pereira.



Os policiais seguiram imediatamente ao local e o recém-nascido, que estava sob os cuidados de populares. O bebê foi levado pela guarnição ao Hospital Municipal de Catu, onde recebeu todos os cuidados necessários.