Bebê indígena morre atingido por tiro acidental em aldeia no sul da Bahia

Um bebê de indígena de 1 ano e 8 meses morreu baleado na Aldeia Santana, no distrito de Olivença, em Ilhéus, no Sul da Bahia. O caso, na segunda-feira (7), foi registrado como uma morte acidental.



O tupinambá Yuri Oliveira de Jesus foi atingido por um tiro de espingarda. Segundo a família, ele estava na casa com a mãe e alguns dos nove irmãos. A mãe foi para outro cômodo da casa e ouviu o disparo no quarto. Ao correr para o local, encontrou o bebê ferido.