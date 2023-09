Bracell inaugura centro de treinamento social na Bahia

A cidade de Inhambupe, no litoral norte da Bahia, conta, a partir desta terça-feira (5), com o Centro de Treinamento Bracell Social.



O novo espaço oferecerá cursos variados, com foco em temáticas que fomentem e contribuam para o desenvolvimento territorial, como empreendedorismo coletivo e rural, associativismo e cooperativismo. Além disso, também irá focar, em especial, na formação culinária, com destaque para os cursos de confeitaria e panificação.