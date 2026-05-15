SALVADOR

Bruno Reis envia PLDO 2027 à Câmara com orçamento previsto de R$ 15 bilhões

Texto segue para análise e votação dos vereadores

Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 20:00

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom

O prefeito Bruno Reis encaminhou na quinta-feira (14) à Câmara Municipal de Salvador o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2027. O texto projeta uma receita total de R$15 bilhões. O documento estabelece as metas e prioridades da administração para o próximo ano, servindo como base para a elaboração do orçamento definitivo.

A LDO integra o ciclo de planejamento público e funciona como um balizador da conduta fiscal do município. O texto define as orientações para a elaboração e execução do orçamento, baseando-se em cenários econômicos e no desempenho histórico da gestão para garantir que as metas sejam atingidas.

“Este projeto preserva as contas da cidade em dia e permite que continuemos investindo em obras e serviços. Nosso foco é desenvolver Salvador e oferecer serviços públicos melhores para a população, com mais infraestrutura e assistência social”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

O projeto prevê investimentos de R$3 bilhões em despesas de capital. O incremento nas receitas correntes (5,2%) e tributárias (6,3%) permitirá o suporte a projetos de infraestrutura urbana, mobilidade e programas sociais, compatibilizados com o Plano Plurianual 2026-2029.

O secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, destacou que a elaboração do orçamento é uma competência da pasta, mas fruto de um esforço transversal com todas as secretarias municipais.

“A LDO demonstra o equilíbrio fiscal da prefeitura. Escolhemos números conservadores que nos dão capacidade real de investir na cidade. Isso garante que a gente trabalhe com responsabilidade e aplique o dinheiro público em projetos estratégicos como o Salvador Capital Afro, a modernização da frota com ônibus com ar condicionado, a terceira fase do Salvador Social, o teleférico de Salvador, entre outros”.