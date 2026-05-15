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Homem é preso com 20 canetas emagrecedoras dentro de mala no Aeroporto de Salvador

Material foi apreendido pela Polícia Federal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de maio de 2026 às 20:15

Material foi apreendido durante abordagem da PF
Material foi apreendido durante abordagem da PF Crédito: Divulgação/PF

Um homem foi preso em flagrante no Aeroporto de Salvador, nesta sexta-feira (15), ao desembarcar de um voo vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito foi abordado e foram encontradas em sua bagagem 20 ampolas de tirzepatida, mesma substância das canetas emagrecedoras. 

Os itens são de fabricação paraguaia e têm a comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A PF informou que a ação é resultado de investigação em andamento conduzida em Feira de Santana, que apura a prática de comércio irregular desses produtos por meio de redes sociais.

Apreensões realizadas no Aeroporto de Salvador

Medicamento abortivo é localizado no Aeroporto de Salvador por Divulgação
Mais de 50 pacotes da droga foram apreendidos por Receita Federal
Homem escondeu medicamentos debaixo da roupa por Divulgação/Receita Federal
Mulher levava medicamentos amarrados às pernas por Divulgação
Cocaína diluída encontrada em nove frascos de shampoo no aeroporto de Salvador por Divulgação
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Medicamento abortivo é localizado no Aeroporto de Salvador por Divulgação

Segundo as investigações, o suspeito utilizava plataformas digitais para oferecer as substâncias de forma ilegal. No momento da abordagem, o homem apresentou uma receita médica e alegou que o material seria destinado a uso pessoal. Contudo, a quantidade transportada e os elementos colhidos durante a investigação indicam destinação comercial.

Também foram apreendidos 18 perfumes de procedência estrangeira sem recolhimento dos respectivos tributos, o que consiste na prática do crime de descaminho. O homem permanece à disposição da Justiça Federal em Salvador. 

"A Polícia Federal segue intensificando ações de combate ao comércio irregular de produtos sujeitos à vigilância sanitária, com foco na proteção da saúde pública", diz a PF em nota. 

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