Homem é preso com 20 canetas emagrecedoras dentro de mala no Aeroporto de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 15 de maio de 2026 às 20:15
Um homem foi preso em flagrante no Aeroporto de Salvador, nesta sexta-feira (15), ao desembarcar de um voo vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito foi abordado e foram encontradas em sua bagagem 20 ampolas de tirzepatida, mesma substância das canetas emagrecedoras.
Os itens são de fabricação paraguaia e têm a comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A PF informou que a ação é resultado de investigação em andamento conduzida em Feira de Santana, que apura a prática de comércio irregular desses produtos por meio de redes sociais.
Apreensões realizadas no Aeroporto de Salvador
Segundo as investigações, o suspeito utilizava plataformas digitais para oferecer as substâncias de forma ilegal. No momento da abordagem, o homem apresentou uma receita médica e alegou que o material seria destinado a uso pessoal. Contudo, a quantidade transportada e os elementos colhidos durante a investigação indicam destinação comercial.
Também foram apreendidos 18 perfumes de procedência estrangeira sem recolhimento dos respectivos tributos, o que consiste na prática do crime de descaminho. O homem permanece à disposição da Justiça Federal em Salvador.
"A Polícia Federal segue intensificando ações de combate ao comércio irregular de produtos sujeitos à vigilância sanitária, com foco na proteção da saúde pública", diz a PF em nota.