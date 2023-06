Ingressos para show de Caetano Veloso em Salvador estão à venda

O cantor Caetano Veloso vai cantar no dia 16 de dezembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Para os admiradores do artista, os ingressos serão vendidos a partir das 14h desta terça-feira (27).



Os bilhetes para o show da turnê "Meu Coco" poderão ser adquiridos na própria bilheteria do TCA, além da plataforma Sympla.



As entradas variam entre 110 e R$ 370, dependendo do setor (arquibancada ou camarote) e do tipo de ingresso (meia ou inteira).