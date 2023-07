Caminhão perde controle, bate em carro e derruba poste

Um caminhão perdeu o controle da direção enquanto subia uma ladeira na tarde desta segunda-feira (3) no bairro Tancredo Neves, em Salvador. Segundo a Transalvador, o caminhão atingiu um carro que estava estacionado no local e atingiu um poste na Rua São José. Ninguém ficou ferido. Em nota, a Embasa informou que o caminhão que realizava pavimentação asfáltica para a empresa Consórcio Bel Cabula, que presta serviço para a Embasa, apresentou uma falha mecânica.

Ainda de acordo com a empresa, uma equipe do Consórcio Bel Cabula esteve no local apurando as circunstâncias do acidente e levantando os danos junto aos envolvidos.