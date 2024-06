CASÓRIO ANIMAL

Carroçada da Saúde celebra recém-casados com desfile no São João

A festa com quase 30 anos de tradição e casamentos entre jegues acontece durante dois dias

Yasmin Oliveira

Publicado em 24 de junho de 2024 às 20:11

O casamento ocorre tradicionalmente no dia de São João (24) há 28 anos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Enrolados em tecidos de diversas estampas e com acessórios para o casório, o casal de jegues recém-casados e seu filho desfilaram ao lado dos ‘carroceiros’ pelas ruas do bairro da Saúde nesta segunda (24). A Carroçada é celebrada há 28 anos, uma tradição iniciada por um grupo de amigos moradores do bairro e está na segunda geração de organizadores.

Os festejos desta edição tiveram início no domingo (23) no Largo da Saúde, onde um coreto foi montado em frete ao Bar do Léo e do MiMi Churrasco, ambos pontos de culturais do bairro. Para comemorar a despedida de solteiro do jegue, os ‘carroceiros’ começaram a concentração às 16h no domingo para ouvir a banda A Patroa, seguida do sanfoneiro Daniel Frota e da banda de fanfarra Mestre Prego que arrastou os frequentadores pelas ruas do bairro com o noivo que se preparava para o casamento nesta segunda (24).

“Batemos recorde de público aqui, a despedida foi maravilhosa. Tudo com muita tranquilidade, com muita alegria, o pessoal super satisfeito e não é à toa que hoje você vê praticamente o dobro de pessoas que tinha aqui ontem (23). Quem vem, não sai mais e faz o processo da multiplicação, trazendo mais pessoas de fora para vir conhecer”, conta Valdecir Santos, conhecido como o MiMi do Churrasco.

Antes mesmo do casamento, a programação de segunda (24) na Carroçada foi para as crianças. Os pequenos puderam brincar de ‘quebra pote’ e ‘corrida de ovo na colher’, além de outras brincadeiras juninas, como uma forma de resgatar a tradição do São João para a capital e para a comunidade do bairro.

O desfile acontece pelas ruas da Saúde Crédito: Marina Silva/CORREIO

A festa da Carroçada da Saúde começou com uma conversa entre amigos, segundo o funcionário público Eduardo Araujo, que foi um dos idealizadores da festa. Naquela conversa surgiu a ideia de trazer uma tradição feita em alguns interiores da Bahia, onde fazendeiros se juntavam em carroças e passeavam pela cidade.

“Juntei um grupo de amigos, cunhados e vizinhos para fazer a brincadeira. Alugamos uma carroça, um jegue e juntamos trinta pessoas. Além da turma contratamos uma banda de arrasta-pé com uma vaquinha e saímos neste mesmo horário de 16h30”, explica Eduardo.

Uma das tradições da festa é o hino do Senhor do Bonfim ser entoado durante uma chuva de fogos, que mesmo a organização estando na segunda geração com Leandro Alonso, filho de José Jorge Luz (Seu Jorginho) que foi um dos idealizadores junto a Eduardo, e Valdecir Santos continua sendo feita antes do desfile. Com a organização passada para Leandro após a morte de seu pai em 2014, o único ano em que a Carroçada não aconteceu, a tradição da festa segue com a figura do animal sendo feita artesanalmente com um ano de antecedência a data do desfile.

“Essa aqui não é a festa nossa, é uma festa dos próprios moradores e moradoras do Bairro da Saúde, que nós, que somos mais jovens e estamos à frente, buscamos sempre o melhor pra poder trazer pra essa galera e os visitantes. Depois de hoje, a gente já começa a se organizar para o ano que vem, com mais novidades. Então é um ano inteiro de preparação”, relata o produtor cultural da Carroçada, Williamis de Jesus.

O maior patrimônio da festa são os moradores e por isso, MiMi afirma que a figura do jegue representa todo o bairro da Saúde e não apenas uma família. A junção do casal traz a união do bairro e como os moradores, junto aos comerciantes conseguem organizar essa festa todos os anos. “Somos famílias de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as formas, as melhores possíveis e estamos juntos nessa festa”, disse.

Leandro Alonso, conhecido como Léo Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para Leandro, a sensação de continuar a tradição é indescritível, pois nunca conheceu outro São João que não fosse no Largo da Saúde, seja fazendo fogueira com o pai ou o ajudando a organizar a festa. A partir de 2014, a festa passou como uma herança para Leandro e se tornou uma forma de homenagear Seu Jorginho.

“Eu não escolhi fazer essa festa, meu pai fazia e aí eu estava do lado dele, quando eu fui crescendo tinham as festas na cidade do interior e eu queria ir para São João fora, mas eu nunca ia, os amigos todos iam e eu nunca ia para não deixar ele sozinho aqui fazendo a festa. Lembro de quando os jegues casaram da primeira vez, o pessoal curtiu a ideia e as vizinhas começaram a se vestir de noivas. A tradição cresceu e até hoje isso aí”, conta Leandro.

Tairine Costa se fantasiou de noiva para a festa Crédito: Marina Silva/CORREIO

A festa é repleta de pessoas fantasiadas com vestidos de noiva, como a ambulante Tairine Costa, 33, que até trouxe as suas filhas gêmeas para segurar seu véu. Por morar no bairro, ela acompanha a desde pequena e sempre espera de tudo, todos os anos a organização a surpreende. “Estou amando esse evento perfeito, maravilhoso porque, acima de tudo, é uma festa familiar. Peço para todos virem porque tem a despedida de solteiro do jegue, o casamento do jegue e a lua de mel do jegue”, expressa.

Dos idosos aos mais novos, todos se uniram ao ritmo junino no dia de São João. As fantasias variam entre padre, noivos, noivas e muitos tomam lados dos noivos com tiaras ou gravatas. A cerimônia é rápida, mas todos podem celebrar os noivos durante o trajeto do desfile.

Frequentadora da festa há três anos, Graça aproveitou o desfile ao lado do casal de jegues Crédito: Marina Silva/CORREIO

A auxiliar de cozinha Graça Santos, 57, já frequenta a festa há três anos e todas as vezes que não viaja para Senhor do Bonfim, ela se junta ao casal de jegues para dançar pelas ruas da Saúde. “Quando eu não vou para o interior, meu lugar é esse do lado do jegues Tem que aproveitar a festa, uma pena que hoje é o último dia. Tinha que ter mais oito dias pela frente”, relata

Após o desfile, a festa seguiu no coreto com todos que iniciaram o percurso com os jegues e aqueles que foram se juntando ao longo do caminho.