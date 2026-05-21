Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal e bebê de 1 mês são mortos a tiros após casa ser invadida; crianças de 5 e 8 anos presenciaram crime

Irmã mais velha ainda tentou socorrer o caçula após ataque

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:49

Casal e bebê de 1 mês são mortos a tiros após casa ser invadida Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um casal e um bebê de 1 mês foram mortos a tiros após terem a casa invadida na madrugada desta quinta-feira (21), em Alagoinhas, a 108 quilômetros de Salvador. Os outros dois filhos das vítimas, crianças de 5 e 8 anos, presenciaram o crime.

Segundo a TV Bahia, a filha mais velha ainda tentou socorrer o irmão caçula e levou o bebê até a casa de uma vizinha pedindo ajuda. A criança chegou a ser socorrida para o Hospital Regional Dantas Bião, mas não resistiu aos ferimentos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 17
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

Os pais morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como Fábio Lima e Lima, de 25 anos, Gessica Costa Santos, de 24, e o bebê Lucas Samuel Lima Santos.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas) investiga o caso para identificar os autores e a motivação do crime. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas.

Policiais militares do 4º BPM foram acionados para atender a ocorrência. Segundo a PM, o policiamento na região segue intensificado, com ações preventivas e ostensivas voltadas à preservação da ordem pública e à garantia da tranquilidade da população.

Tags:

Crime

Mais recentes

Imagem - Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são

Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são
Imagem - Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local

Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local
Imagem - Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)

Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)