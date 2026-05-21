FAMÍLIA DESTRUÍDA

Casal e bebê de 1 mês são mortos a tiros após casa ser invadida; crianças de 5 e 8 anos presenciaram crime

Irmã mais velha ainda tentou socorrer o caçula após ataque

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:49

Casal e bebê de 1 mês são mortos a tiros após casa ser invadida Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um casal e um bebê de 1 mês foram mortos a tiros após terem a casa invadida na madrugada desta quinta-feira (21), em Alagoinhas, a 108 quilômetros de Salvador. Os outros dois filhos das vítimas, crianças de 5 e 8 anos, presenciaram o crime.

Segundo a TV Bahia, a filha mais velha ainda tentou socorrer o irmão caçula e levou o bebê até a casa de uma vizinha pedindo ajuda. A criança chegou a ser socorrida para o Hospital Regional Dantas Bião, mas não resistiu aos ferimentos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

Os pais morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como Fábio Lima e Lima, de 25 anos, Gessica Costa Santos, de 24, e o bebê Lucas Samuel Lima Santos.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas) investiga o caso para identificar os autores e a motivação do crime. Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas.