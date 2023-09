Censo 2022: Bahia 'ganha' 5 mil novos habitantes após revisão do IBGE

Uma mudança no do Censo Demográfico de 2022 fez a Bahia ‘ganhar’ mais de 5 mil habitantes. Os dados atualizados foram publicados no Diário Oficial da União da última quinta-feira (31).



O levantamento, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta alteração das populações de 83 cidades. Entre elas, está São Francisco do Conde, a cerca de 90 km de Salvador. O município tinha mais de 37 mil habitantes e, com a atualização, saltou para mais de 38 mil. Na contramão de Saõ Francisco do Conde, Sítio do Quinto, no norte da Bahia, teve redução de 7,6% da população, caindo de 14.773 habitantes para 13.786.