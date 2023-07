Centro Histórico de Salvador ganha mostra em homenagem a Milton Nascimento neste fim de semana

Exposição sobre Milton Nascimento em Salvador. Crédito: Divulgação

Comemorando cinco anos de história e homenageando a vida e obra de um dos grandes nomes da música brasileira, o ME Ateliê da Fotografia inaugura neste sábado (22), no Santo Antônio Além do Carmo, a exposição '1000TONS'. A mostra fica em cartaz até o dia 24 de setembro e a visitação pode ser realizada às sextas-feiras, das 17h às 19h, e aos sábados e domingos, das 16h às 19h. A entrada é gratuita.

Reunindo fotografias, pinturas, desenhos, xilogravuras, esculturas, quillings, bordados, caricaturas, aquarelas, amigurumis e poesias de 54 artistas nacionais e internacionais, a mostra convidou importantes figuras do meio artístico-cultural para o tributo a Milton Nascimento.

Participam do projeto o Coletivo Harmonia, grupo de mulheres da área portuária do Rio de Janeiro; Ronaldo Fraga, estilista que confeccionou figurino do show ‘Última Sessão de Música’; Luiz Bhering, renomado fotógrafo carioca; Camaleão e Gentil, ícones brasileiros da caricatura; Aspásia D'Ávila, artista plástica carioca; Oliver Dórea, artista plástico, ícone do grafitti baiano; a artista portuguesa Ana Uzêda; o ilustrador carioca André Mello; Amanda Medeiros, revelação paulista na arte realista; Hilda Salomão, reconhecida ceramista baiana; e Júlia Botafogo, artista plástica carioca.