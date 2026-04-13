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Cidade da Bahia cancela festa tradicional e alega crise financeira

Município anunciou cancelamento de eventos nesta segunda-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:59

Cidade fica localizada na região nordeste da Bahia
Cidade fica localizada na região nordeste da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, cidade localizada na região nordeste da Bahia, anunciou o cancelamento das festas programadas até outubro no município. O motivo alegado pela gestão é a crise financeira. A decisão foi comunicada nesta segunda-feira (13). 

Entre os eventos cancelados está a tradicional Pombal Folia, que aconteceria nos dias 8 e 9 de maio. A gestão já havia anunciado atrações como Léo Santana, Claudia Leitte, Parangolé, Thiago Aquino e Tony Salles. 

"A decisão foi tomada com base em projeções financeiras que apontam redução na arrecadação municipal para o próximo semestre, além do risco de bloqueios em recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)", diz a prefeitura. 

Segundo a gestão municipal, a medida visa "preservar o equilíbrio financeiro da administração, assegurar a continuidade dos serviços públicos e garantir a contrapartida necessária para obras e investimentos já confirmados para o município". A contenção de despesas busca garantir ainda que a Festa de Outubro, um dos principais eventos da cidade, seja realizada neste ano. 

A prefeitura também afirma que o cancelamento da micareta e outros eventos festivos "não causará prejuízo aos cofres públicos". "De acordo com a administração municipal, a decisão foi tomada de forma preventiva e responsável, antes da consolidação de despesas irreversíveis, preservando integralmente os recursos públicos", pontua. 

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