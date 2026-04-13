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Rodoviário é agredido com pedrada e garrafada em Salvador

Vítima precisou de atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 15:38

Polícia Militar foi chamada após caso de agressão contra motorista
Polícia Militar foi chamada após caso de agressão contra motorista Crédito: Reprodução

Um rodoviário foi agredido com pedrada e garrafada na manhã desta segunda-feira (13) no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, enquanto trabalhava. O trabalhador foi vítima de agressões após um desentendimento com um homem na localidade. O caso é investigado pela Polícia Civil. 

As agressões aconteceram na rua Juscelino Kubitscheck, próximo a uma unidade de saúde, para onde o motorista foi levado após a briga. Uma equipe do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada para a ocorrência e colheu relatos de pessoas que presenciaram o ocorrido. 

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras). "Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer a autoria e motivação do crime", diz a Polícia Civil, em nota. 

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, que não se manifestou sobre a agressão contra o motorista até esta publicação. O espaço segue aberto. 

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