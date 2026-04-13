ALÉM DAS FOTOGRAFIAS

Projeto utiliza fotografia para dar visibilidade a adultos autistas durante exposição em Salvador

Exposição artística na Biblioteca dos Barris apresenta retratos de 10 adultos nos níveis 1 e 2 de suporte ao espectro autista

Nauan Sacramento

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:59

Idealizado pela artista também autista o projeto reúne fotografias e registros audiovisuais de 10 participantes. Crédito: Divulgação

A Biblioteca Pública do Estado da Bahia, nos Barris, sedia entre os dias 1º e 24 de abril a exposição "Desconstruções", iniciativa que utiliza a arte visual para sensibilizar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O projeto foca especificamente em adultos nos níveis 1 e 2 de suporte, perfis que frequentemente enfrentam a invisibilidade social e diagnósticos tardios.

Idealizado pela artista visual Ludmilla Sena, que recebeu o diagnóstico de autismo aos 33 anos, o projeto reúne fotografias e registros audiovisuais de 10 participantes. Além das imagens, a iniciativa disponibiliza um fotolivro digital gratuito com relatos em primeira pessoa, buscando romper com estereótipos e o capacitismo.

"A ideia é utilizar a linguagem da fotografia para desconstruir a imagem que a sociedade tem das pessoas com TEA, em especial as que já atingiram a fase adulta e necessitam de menor nível de suporte", explica Ludmilla. Segundo a artista, a obra propõe um diálogo sobre como esses indivíduos se relacionam consigo mesmos e com o mundo.

A programação inclui, ainda, uma roda de conversa aberta ao público no dia 11 de abril, às 9h, no mesmo local. O debate contará com a presença da autora e de voluntários que participaram dos ensaios, promovendo uma troca direta de experiências sobre a neurodivergência na vida adulta.