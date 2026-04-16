Cidade na Bahia passa a contar com serviço de carros e motos por aplicativo

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Maysa Polcri
Publicado em 16 de abril de 2026 às 15:04
A cidade baiana de Campo Formoso, localizada no centro-norte do estado, passa a contar com os serviços do aplicativo 99 para carro e motos. A novidade foi anunciada pela empresa na quarta-feira (15).
Com o lançamento, moradores de Campo Formoso poderão escolher, dentro do próprio aplicativo, a opção que melhor atende às suas necessidades do dia a dia, seja para deslocamentos mais longos ou trajetos mais curtos. Segundo a empresa, a chegada das duas modalidades fortalece as alternativas de mobilidade urbana na cidade.
O serviço oferecido pela 99 é de transporte privado individual intermediado por aplicativo, modelo distinto dos serviços de táxi e mototáxi. A empresa atua no Brasil desde 2012 e está presente em mais de 3,3 mil cidades.
“A chegada das categorias 99Pop e 99Moto em Campo Formoso amplia as alternativas de deslocamento da população e reforça nosso compromisso com uma mobilidade mais acessível e integrada. Queremos contribuir para o desenvolvimento local, conectando pessoas a oportunidades por meio da plataforma”, afirma Fabrício Ribeiro, diretor de operações da 99. A cidade possui cerca de 71 mil habitantes.
O transporte privado individual de passageiros por aplicativo é reconhecido pela legislação federal desde 2018. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587 de 2012, foi atualizada pela Lei nº 13.640 de 2018 para incluir formalmente a atividade, tanto para carros quanto para motos.