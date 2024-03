PROMOÇÃO

Cinema de R$ 10 e descontos em lojas de até 80%: tudo que o comércio oferece no Dia do Consumidor

Desde eletrônicos a livros, as opções para o comprador são diversas

Publicado em 15 de março de 2024 às 05:00

Ingressos de cinema também entram na promoção Crédito: Marina Silva/CORREIO

Com cinema a R$ 10 e itens com até 80% de desconto nas lojas. É assim que o comércio de Salvador vai comemorar hoje o Dia do Consumidor. A data foi criada nos Estados Unidos, em 1962, quando o ex-presidente John F. Kennedy fez um discurso em que enfatizou os direitos fundamentais do consumidor, incluindo os relativos à segurança, informação, escolha e o de ser ouvido. Apesar de antiga, a data não é das mais populares no Brasil e nem todas as lojas aderem.

O cinema no precinho vai rolar no Shopping Bela Vista, em uma oferta da rede Cineflix. A oferta é válida só para hoje mesmo. No mesmo centro de compras, lojas como Studio Z e Ortobom também adeririam à campanha e estão com produtos até 50% mais baratos. A marca de colchões ainda oferece a opção de parcelar a compra em até 21 vezes sem juros.

“As promoções são excelentes oportunidades de consumir e economizar, mas antes de tudo é necessário ter a tranquilidade de que você tem capacidade financeira para isso”, alerta a planejadora financeira Lai Santiago. “De nada adianta se comprometer com o cartão de crédito ou usar todo o dinheiro do mês para aproveitar um bom desconto, se logo mais você estará gastando muito mais com os juros do endividamento ou utilizando suas reservas para sanar a impulsividade das compras”, completa.

Segundo pesquisa do CORREIO, o maior percentual de desconto para o Dia do Consumidor é encontrado no site da Magazine Luiza, que divulga corte produtos com corte de até 80% do preço original, tanto nas lojas físicas quanto na digital. Chama atenção a redução pela metade do preço do iPhone 13 de 128 GB, que sai, se pago por Pix, por R$ 3.799,05. Há, ainda, um suporte para televisores entre 10 e 85 polegadas, com 80% de desconto, a R$ 6,98.

Desconto de 50% na loja on-line da Magazine Luisa Crédito: Reprodução

Para o público infantil, as lojas do Planeta Imaginário também estão com promoções progressivas no passaporte de horas: na compra de 3 horas, o cliente ganha mais 1h; na compra de 5h, ganha 2h adicionais, e na compra de 10h, ganha 5h adicionais. A Criamigos está com descontos de até 40% em peças selecionadas. Nas compras acima de R$ 150, o cliente leva brinde exclusivo.

No Shopping Barra, o maior desconto está na loja Spicy, até 50%. Na Nike a maior redução chega a 20%. Já no Paralela, as lojas que aderiram são: Mitchell, Casas Bahia, Camicado, Leão de Ouro, Frésia e Kalunga. Entre as marcas do Salvador Shopping estão: Henks, Cacau Brasil, Liebe, Pernambucanas, Taco e O Boticário. No Shopping da Bahia, a loja Taco também está trazendo promoções que começam a partir de R$ 55,90. Polishop, Melinda Melinda, Top Tênis e Sport.com também apresentam ofertas especiais para o Dia do Consumidor.

Desconto de 20% em chocolates da Cacau Brasil do Salvador Shopping Crédito: Divulgação/Adam Souza

Na Loja Palato Especiarias (em Itapuã e na Ferreira Costa), a promoção é para aqueles que vão à academia e procuram Whey Protein e Creatina. O primeiro suplemento está com desconto de R$ 50 e o segundo está com duas unidades saindo por R$ 200.

Moradores da Região Metropolitana de Salvador contam com opções no Boulevard Shopping Camaçari. Lá, a Casa do Celular terá produtos pela metade do preço. A Gugutik está prometendo descontos progressivos de até 40%, a TriFil está vendendo três camisetas básicas masculinas por R$ 99,99. Um aro 29 sai com 15% de desconto em até 3 vezes na Thy Brinquedos.

O Correio também está com uma imperdível oferta para o dia do consumidor. Assinando até o dia 30 de março, você paga apenas R$5,00 para ler todo o conteúdo sem barreira, matérias exclusivas, acessar o jornal impresso no celular e ainda ter direito ao Clube Correio, que te dá até 50% de desconto em vários parceiros. https://bit.ly/CorreioConsumidor

Se a opção for pelo comércio online, fique de olho na Adidas, que está com 60% de desconto em produtos como tênis e camisas de times. A oportunidade na Amazon é para os leitores, já que livros como Daisy Jones and The Six, A garota do Lago e Delilah Green Não Está Nem Aí (Bright Falls – Livro 1) não passam dos R$ 25,00. Mas a redução chega a 75% em produtos selecionados.

Livro de romance contemporânea de R$ 59,90 por R$ 23,99 Crédito: Reprodução