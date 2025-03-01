Claudia Leitte, Bell Marques e mais: confira ordem e atrações deste domingo (2) no Carnaval de Salvador

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Esther Morais
Publicado em 1 de março de 2025 às 16:00
A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação oficial do Carnaval de Salvador. A folia segue neste domingo (2) e no seu quarto dia terá trios com Claudia Leitte, Bell Marques e Margareth Menezes. As atrações e ordem das apresentações nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já podem ser conferidas abaixo.
Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.
Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30
PIPOCA DOCE - CARLA PEREZ
TRIO JUAN E RAVENA - ST - JUAN E RAVENA
IBEJI - MOTUMBÁ
TRIO QUABALES - ST - QUABALES
TRIO FITDANCE - ST - FITDANCE
EXCLUSIVA / BABY - BANDA TREM DA ALEGRIA
RHATAPLAN (SEM CORDAS)
ZUM ZUM MEL KIDS - JORGE DRAGÃO
PROJETO ANIMOU GERAL - SINDMUSICO / COMCAR
TRIO MARGARETH MENEZES - ST - MARGARETH MENEZES
BLOCO DOS PIERROT'S - GRUPO DE PIERROTS
INTER - TIO ELÉTRICO
TRIO LARISSA MARQUES - BT
TRIO TATAU - ST - TATAU
TRIO ALINNE ROSA - ST - ALINNE ROSA
TRIO THIAGO AQUINO - ST - THIAGO AQUINO
COMMANCHE DO PELÔ
APAXES DO TORORO
MUQUISAMBA - VOU PRO SERENO / THIAGO SOARES
TRIO TOQUE 10 - ST - TOQUE DEZ
TRIO DO COMCAR - ST - PEDRO PONDÉ
TRIO LUANA MONALISA - BT
AS SUBURBANAS
100 CENSURA
TRIO TONHO MATÉRIA - BT
BANANA REGGAE - THOMÉ VIANA & BANDA RAGGA
TRIO AFROCIDADE - BT - AFROCIDADE
BLOCO DOS SERVIDORES - EDU CASANOVA
BLOCÃO DA LIBERDADE
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
TRIO ISQUEMINHA - ST - ISQUEMINHA
OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES
TRIO RICK RALLEY - ST - RICK RALLEY
TRIO DA DIVERSIDADE - FREVANÇA ELÉTRICA / SAMBA DE FAROFA / ARI PERUANO
Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 14h30
MICROTRIO PUTITO - PUTITO REX
OLODUM - BANDA OLODUM
BLOCO CAMALEÃO - BELL MARQUES
BLOCO LARGADINHO - CLAUDIA LEITTE
ME ABRAÇA - DURVAL LELYS
TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR
CROCODILO - DANIELA MERCURY
TRIO PSIRICO - BT - PSIRICO
TRIO GUGA MEYRA - ST - GUGA MEYRA
TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS
TRIO WILSINHO KRAYCHETE - ST - WILSINHO KRAYCHET
TRIO PAGODART - ST - PAGODART
CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
A MULHERADA - BANDA A MULHERADA
UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO
TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA
PROJETO NOVO TRIO - BAILINHO DE QUINTA
Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 13h30
FURDUNÇO:
BRASUQUERA *
MANU DOURADO*
GERÔNIMO *
OS EFICIENTES*
RIXÔ ELÉTRICO*
MAQUINA DO TEMPO *
MOVIMENTO MUSICAL PINAÚNA POWER*
BICICLERTRIO TOCA RAUL*
JONGA LIMA E O QUASETRIO *
ZEU LOBO ALCATÉIA BANDA COLETIVO PELOURINHO*
LOS CUATRO *
GRUPO PÉ DE LATA *
DAKAR PERCUSSIVO *
COKTEL BAIANO*
BANDA RUY TAPAJÓS*
BLOCO AS KANGOOZEIRAS DA BAHIA *
MICROTRIO DE IVAN HUOL*
RAMA MONTENEGRO *
BANDA AIYÉ BAIYÉ *
SAMBA CURUZU CITY *
RIKK PARTER*
NATALIA MAGNO *
LHEGO VALENTIM E BANDA LEVA U TRIO *
WILSON CAFÉ*
THATI *
CHICO GOMES E A MARANA*
OS TURUNAS *
FILHOS DE GANDHY
AFOXÉ AYRALOGUM - BANDA AYRALOGUM
BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO
OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO
BOLA CHEIA
CARNAPELÔ
DANÇA BAHIA - BANDA DANÇA BAHIA
É COM ESSE QUE EU VOU
IDARÁ
LEVA EU
LUAÊ
MALCOM X - BANDA MALCOM X
NAMORAL - SAMBA NA MORAL
NAMORAL - GERAN SAMBA / NA MORAL SOM / VI MAI NÃO FUI CONVIDADO / SOM DO JOTRA
OLORUM BABA MI
QUERO VER O MOMO
SAMBRASIL
YAYA MUXIMA
SKA REGGAE - EDY VOX E BANDA
SKA REGGAE - A DEFINIR
SO SAMBA DE RODA - BANDA SÓ SAMBA DE RODA
SOWETO
VELHA GUARDA DOS NEGÕES