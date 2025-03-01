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Claudia Leitte, Bell Marques e mais: confira ordem e atrações deste domingo (2) no Carnaval de Salvador

Programação dos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de março de 2025 às 16:00

Claudia Leitte
Claudia Leitte Crédito: Divulgação

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação oficial do Carnaval de Salvador. A folia segue neste domingo (2) e no seu quarto dia terá trios com Claudia Leitte, Bell Marques e Margareth Menezes. As atrações e ordem das apresentações nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho) já podem ser conferidas abaixo.

Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.

DOMINGO (2 de março)

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30

PIPOCA DOCE - CARLA PEREZ

TRIO JUAN E RAVENA - ST - JUAN E RAVENA

IBEJI - MOTUMBÁ

TRIO QUABALES - ST - QUABALES

TRIO FITDANCE - ST - FITDANCE

EXCLUSIVA / BABY - BANDA TREM DA ALEGRIA

RHATAPLAN (SEM CORDAS)

ZUM ZUM MEL KIDS - JORGE DRAGÃO

PROJETO ANIMOU GERAL - SINDMUSICO / COMCAR

TRIO MARGARETH MENEZES - ST - MARGARETH MENEZES

BLOCO DOS PIERROT'S - GRUPO DE PIERROTS

INTER - TIO ELÉTRICO

TRIO LARISSA MARQUES - BT

TRIO TATAU - ST - TATAU

TRIO ALINNE ROSA - ST - ALINNE ROSA

TRIO THIAGO AQUINO - ST - THIAGO AQUINO

COMMANCHE DO PELÔ

APAXES DO TORORO

MUQUISAMBA - VOU PRO SERENO / THIAGO SOARES

TRIO TOQUE 10 - ST - TOQUE DEZ

TRIO DO COMCAR - ST - PEDRO PONDÉ

TRIO LUANA MONALISA - BT

AS SUBURBANAS

100 CENSURA

TRIO TONHO MATÉRIA - BT

BANANA REGGAE - THOMÉ VIANA & BANDA RAGGA

TRIO AFROCIDADE - BT - AFROCIDADE

BLOCO DOS SERVIDORES - EDU CASANOVA

BLOCÃO DA LIBERDADE

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

TRIO ISQUEMINHA - ST - ISQUEMINHA

OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES

TRIO RICK RALLEY - ST - RICK RALLEY

TRIO DA DIVERSIDADE - FREVANÇA ELÉTRICA / SAMBA DE FAROFA / ARI PERUANO

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 14h30

MICROTRIO PUTITO - PUTITO REX

OLODUM - BANDA OLODUM

BLOCO CAMALEÃO - BELL MARQUES

BLOCO LARGADINHO - CLAUDIA LEITTE

ME ABRAÇA - DURVAL LELYS

TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR

CROCODILO - DANIELA MERCURY

TRIO PSIRICO - BT - PSIRICO

TRIO GUGA MEYRA - ST - GUGA MEYRA

TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS

TRIO WILSINHO KRAYCHETE - ST - WILSINHO KRAYCHET

TRIO PAGODART - ST - PAGODART

CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

A MULHERADA - BANDA A MULHERADA

UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO

TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA

PROJETO NOVO TRIO - BAILINHO DE QUINTA

Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 13h30

FURDUNÇO:

BRASUQUERA *

MANU DOURADO*

GERÔNIMO *

OS EFICIENTES*

RIXÔ ELÉTRICO*

MAQUINA DO TEMPO *

MOVIMENTO MUSICAL PINAÚNA POWER*

BICICLERTRIO TOCA RAUL*

JONGA LIMA E O QUASETRIO *

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDA COLETIVO PELOURINHO*

LOS CUATRO *

GRUPO PÉ DE LATA *

DAKAR PERCUSSIVO *

COKTEL BAIANO*

BANDA RUY TAPAJÓS*

BLOCO AS KANGOOZEIRAS DA BAHIA *

MICROTRIO DE IVAN HUOL*

RAMA MONTENEGRO *

BANDA AIYÉ BAIYÉ *

SAMBA CURUZU CITY *

RIKK PARTER*

NATALIA MAGNO *

LHEGO VALENTIM E BANDA LEVA U TRIO *

WILSON CAFÉ*

THATI *

CHICO GOMES E A MARANA*

OS TURUNAS *

FILHOS DE GANDHY

AFOXÉ AYRALOGUM - BANDA AYRALOGUM

BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO

OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO

BOLA CHEIA

CARNAPELÔ

DANÇA BAHIA - BANDA DANÇA BAHIA

É COM ESSE QUE EU VOU

IDARÁ

LEVA EU

LUAÊ

MALCOM X - BANDA MALCOM X

NAMORAL - SAMBA NA MORAL

NAMORAL - GERAN SAMBA / NA MORAL SOM / VI MAI NÃO FUI CONVIDADO / SOM DO JOTRA

OLORUM BABA MI

QUERO VER O MOMO

SAMBRASIL

YAYA MUXIMA

SKA REGGAE - EDY VOX E BANDA

SKA REGGAE - A DEFINIR

SO SAMBA DE RODA - BANDA SÓ SAMBA DE RODA

SOWETO

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

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