Coelba abre programa com 30 vagas de estágio em toda a Bahia

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Neoenergia Coelba, com mais de 30 vagas disponíveis, sendo 21 delas em Salvador. As vagas estão disponíveis para estudantes de ensino superior, tecnólogo e técnico. Este ano, o Programa de Estágio da Neoenergia tem como foco cursos como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência Atuária, Ciência da Computação, Contabilidade, Economia, Eletrotécnica, Engenharias (Civil, Computação, Elétrica e Produção) e Sistema da Computação.

Os selecionados terão benefícios que incluem bolsa auxílio, vale-refeição ou vale-alimentação, auxílio transporte, programa de idiomas, plano de atividades esportivas e participação em programas de descontos em instituições parceiras. A dedicação será de seis horas diurnas, em horário comercial, seguindo o modelo presencial. As inscrições podem ser feitas no link .

As demais distribuidoras da Neoenergia também fazem parte da campanha, com vagas em outros quatro estados: Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo, além do Distrito Federal.