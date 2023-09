Colégio de Salvador abre inscrições para 30 vagas de professor

O Colégio Bernoulli abriu 30 vagas de emprego para professores interessados em trabalhar na nova unidade da instituição, que abre em janeiro do ano que vem no Caminho das Árvores, em Salvador. As obras estão em andamento.



Os interessados devem se candidatar on-line, no site da insituição de ensino. As vagas são para Educação Infantil, Fundamental I e Fundamental II. Mais detalhes estão disponíveis no site.