SALVADOR

Com investimento de R$ 1,8 milhão, requalificação em via de Valéria é inaugurada

Obra deve melhorar a mobilidade da região

Carol Neves

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 13:13

A primeira etapa de requalificação da Avenida Valéria, em Valéria, foi inaugurada nesta sexta-feira (3), melhorando a mobilidade da região. O prefeito Bruno Reis esteve no local.

A intervenção viária alcançou um trecho da via a partir do cruzamento com a Rua Petronília Dércia e teve custo de R$ 1,8 milhão, incluindo pavimentação completa, implantação de drenagem para evitar alagamentos em períodos de chuva, construção de passeios acessíveis, sinalização vertical e horizontal, além da criação de duas faixas de tráfego em sentidos opostos.

“O projeto da segunda etapa da Avenida Valéria já está sendo concluído para abrirmos licitação e darmos a ordem de serviço. Com isso, vamos ligar a Petronília Dércia à Estrada do Derba, sendo esta mais uma ligação viária importante para melhorar o tráfego daqui do bairro. Se fosse há anos atrás, os moradores estariam sofrendo com muita poeira na porta de casa, com alagamentos nos dias de chuva. Ou seja, uma obra como esta também traz mais dignidade”, afirmou Bruno.