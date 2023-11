Como o calor influencia morte de aves em granjas da Bahia

As altas temperaturas registradas na Bahia nos últimos dias são uma preocupação para os avicultores do estado. Isso porque os animais possuem dificuldade de fazer o controle de temperatura corporal, visto que o mecanismo responsável por essa termorregulação é a própria pena, e podem acabar morrendo caso alguma alteração nos granjeiros seja registrada, como a queda de energia elétrica.



Foi o que aconteceu com a produtora e presidente da Associação Baiana de Avicultores (ABA), Kesley Jordana, que perdeu mais de 20 mil aves nos últimos dias. Uma queda de energia elétrica fez com que o funcionamento de ventiladores fosse interrompido. O sistema de monitoramento de temperatura e umidade ambiental, no qual se encaixa o uso de equipamentos de ventilação, é essencial para a sobrevivência das aves. Sem ele, as chances de prejuízos em dias mais quentes são altas.