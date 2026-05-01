Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Condenado por estupro contra criança de 7 anos é localizado na Bahia

Homem estava foragido e foi localizado por policiais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14:55

Polícia Civil
Polícia Civil efetuou a prisão do foragido Crédito: Divulgação

Um homem de 58 anos, que estava foragido após ser condenado por estupro de vulnerável, foi preso na quinta-feira (30), na cidade de Itanhém, no sul da Bahia. 

O crime ocorreu na zona rural do município, em 2016. A vítima foi uma criança de 7 anos à época. A sentença foi proferida pela Justiça da Comarca de Itanhém, que fixou pena de 15 anos e 11 meses de reclusão. O julgamento ocorreu no ano passado, e o homem estava foragido. 

Ele foi localizado em uma fazenda na região do Assentamento São Geraldo, na zona rural do município. A prisão foi realizada por equipes integradas da Delegacia Territorial e da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin.

O homem foi encaminhado para Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça.

Mais recentes

Imagem - 'Sorriso permanecerá vivo nos corredores', diz escola após morte de menino de 11 anos em ação policial

'Sorriso permanecerá vivo nos corredores', diz escola após morte de menino de 11 anos em ação policial
Imagem - Saiba por que a Bahia foi escolhida para projeto nacional que monitora impactos do clima na saúde

Saiba por que a Bahia foi escolhida para projeto nacional que monitora impactos do clima na saúde
Imagem - Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras 115 cidades da Bahia

Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras 115 cidades da Bahia