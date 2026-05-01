PRISÃO

Condenado por estupro contra criança de 7 anos é localizado na Bahia

Homem estava foragido e foi localizado por policiais

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14:55

Polícia Civil efetuou a prisão do foragido Crédito: Divulgação

Um homem de 58 anos, que estava foragido após ser condenado por estupro de vulnerável, foi preso na quinta-feira (30), na cidade de Itanhém, no sul da Bahia.

O crime ocorreu na zona rural do município, em 2016. A vítima foi uma criança de 7 anos à época. A sentença foi proferida pela Justiça da Comarca de Itanhém, que fixou pena de 15 anos e 11 meses de reclusão. O julgamento ocorreu no ano passado, e o homem estava foragido.

Ele foi localizado em uma fazenda na região do Assentamento São Geraldo, na zona rural do município. A prisão foi realizada por equipes integradas da Delegacia Territorial e da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin.