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Confira a programação completa do Index Bahia 2026, que acontece em Salvador

Evento vai reunir cerca de 300 expositores entre os dias 6 e 8 de maio

Maysa Polcri

Publicado em 24 de abril de 2026 às 13:52

Index Bahia Crédito: Darío G. Neto/ML Comunicação

A segunda edição do Index Bahia 2026 acontecerá entre os dias 6 e 8 de maio, no Centro de Convenções Salvador. O evento contará com cerca de 300 expositores, painéis, rodadas de negócios e uma missão empresarial inédita com países da União Europeia.

Os detalhes do evento, que é um dos principais fóruns de economia do país, foram divulgados na manhã desta sexta-feira (24), na sede da Fieb, em Salvador.

Promovido pela Fieb e pelo Sebrae Bahia, o Index 2026 projeta um crescimento de 50% no número de visitantes, impulsionado pelo aumento expressivo de expositores, com todos os estandes comercializados ainda no início do ano.

A nova edição aposta em uma programação ampliada e mais diversa, reunindo mais de 300 expositores, todos de marcas baianas, e contemplando setores estratégicos como mineração, energia, agronegócio, petroquímico, alimentos e bebidas, metalmecânico, tecnologia, têxtil, saneantes, cosméticos, calçados, moda, celulose, pneus, gráfico, plástico e multissetorial. A proposta é conectar indústria, comércio, investidores e talentos em um ambiente dinâmico, com visitantes de todo o Nordeste.

Entre os destaques estão a ampliação das rodadas de negócios com compradores nacionais e internacionais, missões empresariais do interior do estado e a inédita participação de representantes de 25 países da União Europeia, criando possibilidades de parcerias globais.

Durante o lançamento, o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, destacou o papel estratégico do evento diante do atual cenário econômico. “Os painéis e debates previstos têm o propósito de discutir esses temas e, principalmente, apontar caminhos práticos para que cada empresa consiga se desenvolver, fortalecer sua atuação comercial e garantir sua sustentabilidade”, afirmou. O

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, também ressaltou a importância do Index ao reunir, em um único ambiente, oportunidades e desafios do estado. “Essa iniciativa permite que mais empreendedores conheçam a dimensão da Bahia, não apenas em seu potencial de crescimento, mas também em suas necessidades”, explicou.

Além de fomentar negócios e inovação, o Index 2026 também se apresenta como uma oportunidade para a imprensa, ao concentrar fontes especializadas, dados e experiências relevantes sobre o setor industrial e o desenvolvimento econômico da Bahia. A entrada é gratuita, medidante cadastro.

Confira os detalhes do Index 2026

Feira de Negócios: principal área de exposição, conecta empresas a um público qualificado, promovendo visibilidade, networking e geração de vendas.

Rodadas de Negócios: reuniões direcionadas com compradores estratégicos, ampliadas nesta edição com participação internacional e regional.

Lounge Comércio: espaço de conexão entre indústria e comércio, facilitando relações comerciais e expansão de mercado.

Espaço de Crédito: ambiente dedicado a financiamento e investimento, aproximando empresas de instituições financeiras e linhas de crédito.

Cubo da Inovação: hub tecnológico com startups, universidades e empresas de TI, apresentando soluções em IA, indústria 4.0, automação, dados e sustentabilidade.

Feira da Empregabilidade: iniciativa do IEL e SENAI para conectar candidatos a vagas de estágio e emprego, com empresas apresentando oportunidades e portais de carreira.

Espaço de Harmonização: experiência sensorial que une indústria de alimentos e bebidas com sabores e tendências regionais.

Espaço “Juntos pela Indústria”: área institucional da FIEB e SEBRAE voltada à articulação estratégica e fortalecimento do setor.

Passarela da Indústria: valorização da moda industrial baiana, com desfiles e curadoria do SENAI CIMATEC.

Varanda do SESI: espaço cultural com apresentações artísticas, promovendo integração entre indústria e cultura.

Arena Venda+: local dedicado à capacitação prática em vendas e crescimento de negócios. Reúne especialistas e grandes parceiros como Shopee, Canva e Correios, com conteúdos aplicáveis para impulsionar resultados no comércio e nos serviços.

Hub Sebraetec: uma verdadeira “loja de soluções” com experiências imersivas voltadas aos pequenos negócios. O espaço apresenta soluções técnicas em layout, design, produtividade e vendas, permitindo que o empresário visualize, na prática, melhorias para o seu negócio.

Rota do Engajamento: trilha gamificada que transforma a participação no evento em uma experiência interativa. Ao percorrer diferentes espaços e atividades, empresários são incentivados a ampliar conexões qualificadas e explorar oportunidades estratégicas.

Caravana Delas: iniciativa que reúne empresárias do interior da Bahia em uma agenda dedicada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A ação promove networking, capacitação e acesso a oportunidades dentro do evento.

Espaço de Crédito + FAMPE (Vila do Crédito): reúne instituições e especialistas para orientar empresas sobre financiamento. O FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas) atua com atendimento consultivo por meio do programa Conexão Financeira, apoiando pequenos negócios no acesso ao crédito e na tomada de decisão.

Conteúdo e debates

O evento reúne uma programação robusta distribuída em auditórios, salas temáticas e arenas, abordando temas centrais para o futuro da indústria: reforma tributária e competitividade, inovação, inteligência artificial e transformação digital, ESG, sustentabilidade e mercado de carbono, energia e transição energética, comércio e expansão de mercados, crédito e investimentos, talentos e desenvolvimento produtivo.

Mais de 40; mil participantes esperados;

Mais de 40 painéis estratégicos e talks, somando 250 horas de imersão no setor;

Presença de líderes empresariais, investidores, gestores públicos, terceiro setor e especialistas;

Ambiente voltado para networking qualificado e geração de negócios;

Conteúdo estratégico com foco em soluções práticas e aplicáveis;

Seminário Indústria Baiana Sustentável, com apresentação dos cases vencedores do 15º Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável;

Rodadas de negócios;

Espaços de conexão entre empresas e investidores;

Ativação com marcas e instituições estratégicas;

Conteúdos exclusivos e experiências imersivas.

Alguns nomes confirmados:

Zeina Latif – economista, doutora pela USP e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.

José Gordon – economista, doutor pela UFRJ, é diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES.

Ricardo Alban – engenheiro mecânico e administrador de empresas. É diretor da Biscoitos Tupy e presidente da CNI.

Programação:

*Sujeita a alteração sem aviso prévio

Programação

Quarta-feira (6)

14h às 15h

* Auditório principal: “Atração de investimentos como vetor de oportunidades para o desenvolvimento territorial”

* Arena Conecte +: Práticas de ESG Indústrias Baianas vencedoras do 15º Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável

* Arena Venda +: “Canvas – Design que vende: como criar conteúdos que geram resultados”

* Sala de vidro: Fórum das grandes indústrias e Painel defesa comercial

15h15 às 16h15

* Auditório principal: “Atração de investimentos como vetor de oportunidades para o desenvolvimento territorial”

* Arena Conecte +: Práticas de ESG Indústrias Baianas vencedoras do 15º Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável

* Arena Produza +: Caixa e a indústria na Bahia

* Arena Venda +: “Da loja ao cliente: estratégia logística para o seu negócio”

* Sala de vidro: Fórum das grandes indústrias e Painel defesa comercial

* Rodada de negócios

16h30 às 17h30

* Auditório principal: “Atração de investimentos como vetor de oportunidades para o desenvolvimento territorial”

* Arena Conecte +: Práticas de ESG Indústrias Baianas vencedoras do 15º Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável

* Arena Produza +: Áreas de preservação e RPPN’s da Bracell e Veracel

* Arena Venda +: “Venda mais na Copa do Mundo 2026”

* Sala de vidro: Fórum das grandes indústrias e Painel defesa comercial

* Rodada de negócios

* Encontro de negócios: Agentes financeiros

17h45 às 18h45

* Arena Conecte +: Mercado de carbono no Brasil: regulamentação do SBCE, papel dos estados e impactos para a indústria

* Arena Produza +: NR1: o que a indústria precisa saber

* Arena Venda +: “IA no comércio digital: como usá-la para vender mais e gastar menos”

* Sala de vidro: Município em foco

* Rodada de negócios

* Encontro de negócios: Agentes financeiros

19h às 20h:

* Arena Conecte +: Mercado de carbono no Brasil: regulamentação do SBCE, papel dos estados e impactos para a indústria

* Arena Produza +: Index & Elas: comunicação estratégica para liderança feminina

* Arena Venda +: “Venda mais para moda”

* Sala de vidro: Município em foco

* Rodada de negócios

* Encontro de negócios: Agentes financeiros

20h15 às 21h:

* Arena Conecte +: Mercado de carbono no Brasil: regulamentação do SBCE, papel dos estados e impactos para a indústria

* Sala de vidro: Município em foco

* Rodada de investimentos

Quinta-feira (7)

14h às 15h

* Auditório principal: Feira da Empregabilidade

* Auditório 1: Período de transição da Reforma Tributária: pontos de atenção para empresas do regime regular e do Simples Nacional

* Auditório 2: Lançamento do Portal do Cliente SENAI

* Arena Venda +: “Canvas – Design com Inteligência Artificial: o futuro da criação para pequenos negócios”

* Sala de vidro: Fórum dos Distritos Industriais

* Demoday & Rodada de negócios Inova+Invest

15h15 às 16h15

* Auditório principal: Feira da Empregabilidade

* Auditório 1: Seminário “Biocombustíveis e setor elétrico”. Painel: Biocombustíveis

* Auditório 2: Painel de financiamentos para inovação

* Arena Venda +: “Performance digital: como atrair, converter e escalar vendas”

* Sala de vidro: Fórum dos Distritos Industriais

* Rodada de negócios

* Demoday & Rodada de negócios Inova+Invest

16h30 às 17h30

* Auditório principal: Feira da Empregabilidade

* Auditório 1: Seminário “Biocombustíveis e setor elétrico”. Painel: Biocombustíveis

* Auditório 2: “Reforma Tributária, FNDR e o fim dos incentivos fiscais de ICMS”

* Arena Venda +: “Sem indicadores, sem decisão: como medir para crescer no digital”

* Sala de vidro: Fórum dos Distritos Industriais

* Rodada de negócios

* Demoday & Rodada de negócios Inova+Invest

17h45 às 18h45

* Auditório principal: SESI Saúde corporativa

* Auditório 1: Seminário: Biocombustíveis e setor elétrico. Painel: Setor elétrico

* Auditório 2: “Reforma Tributária, FNDR e o fim dos incentivos fiscais de ICMS”

* Arena Venda +: “Encante, conecte, venda. Experiências que vendem”

* Sala de vidro: “Desenvolvimento mineral: gestão de recursos e transformação econômica regional”

* Rodada de negócios

* Demoday & Rodada de negócios Inova+Invest

19h às 20h:

* Auditório principal: SESI Saúde corporativa

* Auditório 1: Seminário: Biocombustíveis e setor elétrico. Painel: Biocombustíveis

* Auditório 2: “Inovação acessível: PD&I do CIMATEC para MPMEs”

* Arena Venda +: Associativismo

* Sala de vidro: “Desenvolvimento mineral: gestão de recursos e transformação econômica regional”

* Rodada de negócios

* Demoday & Rodada de negócios Inova+Invest

20h15 às 21h:

* Auditório principal: SESI Saúde Corporativa

* Auditório 1: “A nova configuração portuária da Bahia: investimentos transformadores”

* Auditório 2: Palestra e painel GPTW ABRH Atrair, engajar e fidelizar: como a indústria pode conquistar as novas gerações

* Sala de vidro: “Desenvolvimento mineral: gestão de recursos e transformação econômica regional”

* Demoday & Rodada de negócios Inova+Invest

Sexta-feira (8)

14h às 15h

* Auditório principal: “Cultura como eixo de desenvolvimento: você tem fome de quê?

* Arena Conecte +: “Circularidade plástica como estratégia de crescimento e regeneração”

* Arena Produza +: “Como a indústria se comunica com a sociedade: o papel da assessoria de comunicação”

* Arena Venda +: “Como vender mais usando a Shopee”

* Sala de vidro: “Conexão novos líderes industriais: cases de sucesso da indústria baiana”

* Rodada de crédito

15h15 às 16h15

* Auditório principal: “Cultura como eixo de desenvolvimento: você tem fome de quê?

* Arena Conecte +: “Produtividade na prática: conheça as soluções do Sebraetec”

* Arena Produza +: “O que está acontecendo em desenvolvimento de carreiras”

* Arena Venda +: “O que faz um e-commerce vender?”

* Sala de vidro: “Conexão novos líderes industriais: cases de sucesso da indústria baiana”

* Rodada de negócios

* Rodada de crédito

16h30 às 17h30

* Arena Conecte +: “Período de transição da Reforma Tributária: pontos de atenção para empresas do regime regular e do Simples Nacional”

* Arena Produza +: “Quanto custa o afastamento do trabalhador”

* Arena Venda +: “Reforma Tributária para o comércio”

* Rodada de negócios

* Rodada de crédito

17h45 às 18h45

* Arena Conecte +: “O leite pode competir mais? Desafios e soluções para uma indústria cada vez mais eficiente”.

* Arena Produza +: “Benefícios do SESI para a sua indústria”

* Arena Venda +: “Canva: como atrair clientes todos os dias usando o celular e as redes sociais”

* Sala de vidro: “Painel: “A moda autoral e artesanal”

* Rodada de negócios

* Rodada de crédito

19h às 20h:

* Arena Produza +: “A interiorização do desenvolvimento industrial na Bahia”

* Arena Venda +: “Venda mais no Mercado Livre”

* Sala de vidro: “Painel: “A moda autoral e artesanal”

* Rodada de negócios

* Rodada de crédito

20h15 às 21h:

* Rodada de crédito

Serviço

Index 2026

Local: Centro de Convenções Salvador (Av. Octávio Mangabeira, 5.490 - Boca do Rio, Salvador – BA)

Quando: de 6 a 8 de maio de 2026

Valor: Gratuito, mediante inscrições realizadas no site oficial