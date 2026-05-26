HOMENAGEM

Confira a programação da Trezena de Santo Antônio em Salvador

Evento da Paróquia e Santuário de Santo Antônio Além do Carmo acontece entre os dias 31 de maio e 13 de junho

Maysa Polcri

Publicado em 26 de maio de 2026 às 17:28

Evento reúne missa, feiras e gastronomia em Salvador Crédito: Mario Edson/Divulgação

Entre os dias 31 de maio e 13 de junho, o Centro Histórico de Salvador será palco de uma celebração que envolve fé, cultura popular e tradições juninas. A programação da Paróquia e Santuário de Santo Antônio Além do Carmo terá 13 dias de intensa devoção, manifestações culturais e celebrações comunitárias.

Este ano, o tema da celebração será “Santo Antônio, o santo mais querido do Brasil”. Missas, procissões, bênçãos, quermesse, feira de artesanato e gastronomia, apresentações culturais e encontros comunitários transformarão as ruas do Carmo e do Largo de Santo Antônio em um grande espaço de celebração da fé e da cultura nordestina.

A abertura acontece no dia 31 de maio, às 7h30, com a realização do inédito “Caminho de Antônio”, peregrinação que parte da Igreja de Santo Antônio da Barra em direção ao Santuário de Santo Antônio Além do Carmo. Inspirado nas grandes rotas espirituais do mundo, o percurso de seis quilômetros nasce como uma nova experiência de fé em Salvador.

Idealizado a partir da devoção popular ao santo mais amado do Brasil, o trajeto percorre sete igrejas históricas: Santo Antônio da Barra, Nossa Senhora da Vitória, São Pedro (Piedade), Catedral Basílica, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, culminando no Santuário de Santo Antônio Além do Carmo.

Segundo o padre Jailson dos Santos, responsável pelos festejos religiosos da Paróquia, o Caminho de Antônio nasce como um convite à transformação interior. “Mais do que um simples percurso, o Caminho de Antônio é uma experiência transformadora — um convite a desacelerar, renovar a fé e redescobrir o sentido da caminhada”, destaca.

Ainda no dia 31, às 18h, acontece a Missa Solene em celebração ao primeiro ano de elevação do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo.

De 1º a 12 de junho, a tradicional Trezena de Santo Antônio reúne missas diárias sempre às 19h, fortalecendo uma devoção secular que atravessa gerações e mantém viva a relação afetiva dos baianos com Santo Antônio.



O grande encerramento será no dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, com uma intensa programação religiosa que começa ainda na madrugada, às 5h30, com a tradicional alvorada. Ao longo do dia acontecem missas paroquiais, missa festiva, procissão pelas ruas do Santo Antônio Além do Carmo e Barbalho, além da emocionante Benção de Santo Antônio para abertura da Copa do Mundo e a tradicional Bênção do Pão, às 19h.

Além da programação religiosa, os festejos movimentam o bairro com manifestações culturais, gastronomia típica, feira de artesanato e forte participação da comunidade local, reafirmando o Santo Antônio Além do Carmo como um dos mais importantes polos de celebração junina e religiosa de Salvador.

O secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador, Alexandre Reis, destacou a importância da celebração como um dos momentos mais simbólicos da relação entre fé, cultura e identidade popular da capital baiana:

“A celebração de Santo Antônio Além do Carmo representa muito da alma de Salvador. É uma manifestação que une fé, tradição, convivência comunitária e pertencimento em um dos bairros mais emblemáticos da nossa cidade. Além da força religiosa, esses festejos movimentam o Centro Histórico, fortalecem o turismo religioso e proporcionam experiências autênticas para moradores e visitantes que desejam vivenciar a cultura popular de Salvador", disse.

A Trezena de Santo Antônio recebe o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo e da Saltur, além do apoio institucional da ACHE – Associação Centro Histórico Empreendedor. A realização é da Arquidiocese de Salvador e do Santuário de Santo Antônio Além do Carmo.



Programação completa

31 de maio



• 7h30 – Caminho de Antônio: peregrinação da Igreja de Santo Antônio da Barra até o Santuário de Santo Antônio Além do Carmo

• 18h – Missa Solene de 1 ano de elevação do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo

01 a 12 de junho

• 19h – Trezena de Santo Antônio

13 de junho – Dia de Santo Antônio

• 5h30 – Alvorada

• 6h, 7h30, 9h, 10h30 e 12h – Missas Paroquiais

• 15h30 – Missa Festiva

• 17h – Procissão pelas ruas do Santo Antônio Além do Carmo e Barbalho