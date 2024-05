TRÂNSITO

Confira as avenidas com maior número de acidentes em Salvador

É difícil encontrar alguém que nunca tenha visto ou ouvido falar de um acidente de trânsito na Avenida Luís Viana Filho (Paralela). A via é campeã em número de ocorrências desse tipo. Foram 90 casos, este ano, e 354 situações no ano passado inteiro. Já quando o tema é mortes no trânsito é a Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana) quem lidera com dez vítimas fatais, em 2023. Este ano ainda não houve ocorrências. Os dados são da Transalvador.