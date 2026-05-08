MOBILIDADE

Conheça as novas linhas de ônibus que começam a funcionar neste sábado (9) em Salvador

Novos trajetos serão operados diariamente, ampliando a conexão entre a Estação Flamboyant e região

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:16

Confira os detalhes da ampliação das linhas na capital baiana Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Duas novas linhas de ônibus vão começar a operar em Salvador a partir deste sábado (9). Os novos trajetos vão ser feitos diariamente e ampliam a conexão com a Estação Flamboyant, atendendo as regiões Trobogy e Canabrava. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A linha 1353 (Jardim Nova Esperança x Flamboyant) sairá da rua Simone Barradas, passando pela avenida Aliomar Baleeiro, rua Mocambo, rua Aymoré Moreira e avenida Luís Viana (Paralela), chegando à estação Flamboyant. De lá, a linha retorna ao bairro pela rua Procurador Nelson Castro, rua Artêmio Castro Valente, avenida Aliomar Baleeiro, finalizando o trajeto na rua Simone Barradas.

A nova linha fará 53 viagens nos dias úteis, com primeiro atendimento às 5h e último às 20h30. Os intervalos serão, em média, de dez minutos nos horários de pico. Já aos finais de semana, a linha fará 22 viagens aos sábados e 14 viagens aos domingos.

Outra novidade é a linha 1425-01 (Faz. Grande IV x Est. Flamboyant), que sairá do final de linha do bairro passando pela rua Luís Martins Catharino Gordilho, Praça Regina Guimarães, rua Fernando Caldas, Estrada do Coqueiro Grande, avenida Aliomar Baleeiro, av. 29 de Março, rua Mocambo, rua Aymoré Moreira, e av. Luís Viana Filho, chegando à estação Flamboyant.

No sentido bairro, a linha dará atendimento à rua Aymoré Moreira, rua Mocambo, av. Aliomar Baleeiro, av. 29 de Março, Estrada do Coqueiro Grande, rua Fernando Caldas, Praça Regina Guimarães, rua Luís Martins Catharino Gordilho, chegando ao final de linha de Faz. Grande 4. Durante o trajeto, a linha irá melhorar o atendimento ao conjunto Dois de Julho, que fica na Estrada Velha.

Serão 40 viagens em dias úteis, com primeiro atendimento às 4h40 saindo do bairro, e último horário às 20h50. Os intervalos serão, em média, de 15 minutos nos horários de pico. Aos finais de semana, a linha fará 16 viagens aos sábados e sete viagens aos domingos.

“Estamos ampliando a oferta de transporte nessas regiões para garantir mais mobilidade, reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros e fortalecer a integração com a Estação Flamboyant. Essas mudanças foram planejadas para atender uma demanda importante dos moradores do Trobogy e de Canabrava, oferecendo mais opções de deslocamento com regularidade e conforto”, destacou o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Ampliação

Além da criação de duas novas linhas, outras linhas que já atendem as regiões terão mudanças com ampliação de atendimento em dias úteis e aos finais de semana. Entre elas está a 1357 (Nova Brasilia/Trobogy x Est. Pituaçu), que atualmente opera somente entre segunda e sexta-feira, passará a dar atendimento também aos finais de semana, ganhando 28 viagens aos sábados e 20 viagens aos domingos.